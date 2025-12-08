Truy tìm xe công trình gây tai nạn làm du khách nước ngoài tử vong

Ngày 8-12, UBND xã Phan Sơn (Lâm Đồng) cho biết các lực lượng chức năng đang truy tìm chiếc xe công trình chở đá được xác định gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 28B, đoạn qua đèo Đại Ninh, khiến một du khách người nước ngoài tử vong và một người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, xe du lịch 16 chỗ biển số 86B-01272 do tài xế Trần Cao Minh Trí (sinh năm 1969) điều khiển, chở nhiều du khách Nga lưu thông theo hướng Lương Sơn – Đà Lạt.

Khi lên đến địa phận xã Phan Sơn, chiếc xe bất ngờ bị một tảng đá lớn rơi từ xe công trình chạy ngược chiều đè trúng.

Phương tiện lưu thông trên một đoạn thi công tuyến Quốc lộ 28B

Cú va đập mạnh khiến một du khách Nga (sinh năm 1968) tử vong; một người khác bị thương nặng và được chuyển đến Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận cấp cứu.

Nhận tin báo từ bệnh viện, Công an xã Phan Sơn huy động cán bộ, chiến sĩ kiểm tra toàn tuyến Quốc lộ 28B để xác định hiện trường vụ việc. Tuy nhiên, xe công trình liên quan đã rời khỏi khu vực và dấu vết tại hiện trường không còn.

Công an xã đã cử tổ công tác phối hợp bệnh viện xác minh lại diễn biến vụ tai nạn; đồng thời triệu tập toàn bộ xe công trình đang thi công trên tuyến Quốc lộ 28B để làm việc và trích xuất camera dọc tuyến nhằm truy tìm phương tiện gây tai nạn.

Hồ sơ vụ việc đã được báo cáo đến Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị nghiệp vụ liên quan để tiếp tục chỉ đạo làm rõ.