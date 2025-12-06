VIDEO
Tai nạn kinh hoàng, xe giường nằm leo lề trái tông chết 2 người đang ngồi uống nước

Tâm Minh -

(NLĐO) - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn

Ngày 6-12, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Đồng Tháp khiến 2 người tử vong - Ảnh 1.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Đồng Tháp khiến 2 người tử vong - Ảnh 2.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Đồng Tháp khiến 2 người tử vong - Ảnh 3.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp và lãnh đạo Phòng CSGT có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút tối 5-12, tài xế Nguyễn Tấn Mãnh (50 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) điều khiển xe khách giường nằm lưu thông trên tuyến Quốc lộ 80. Khi đến địa điểm thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp, thì tài xế Mãnh không làm chủ được tay lái nên chạy qua lề đường bên trái và đâm thẳng 3 người đang ngồi uống nước ven đường, gồm: H.T.T. (SN 2006), H.N.K.M. (SN 2008) và T.Đ.T.T (SN 2007).

Vụ tai nạn làm H.T.T. tử vong tại hiện trường, M. tử vong tại bệnh viện; T.Đ.T.T. bị xây xát nhẹ và được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Nhận được tin báo, đại tá Trần Văn Tròn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, đã chỉ đạo lực lượng chức năng có mặt ngay hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông; đồng thời trực tiếp có mặt tại hiện trường cùng với lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

