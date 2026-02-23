VIDEO
Đoạn clip ngắn về vụ việc xảy ra ở Cà Mau khiến nhiều người bức xúc

Vân Du - Phúc Nguyên -

(NLĐO) – Đoạn clip dài 40 giây ghi lại cảnh lộn xộn tại một quán ở Cà Mau đã gây "bão" mạng xã hội.

Những ngày qua, một Fanpage có lượng người theo dõi lớn ở Cà Mau đã đăng tải thông tin "Biến, mùng 4 Tết quán Vườn… Ai hóng vụ gì kể nghe", kèm theo đoạn clip dài 40 giây.

Theo nội dung đoạn clip, do xảy ra mâu thuẫn nên 2 nhóm người đã dùng gạch, đá ném vào nhau. Một cháu bé cố gắng kéo giữ người đàn ông tay cầm vật giống viên gạch chuẩn bị ném về phía "đối thủ" và khóc kêu "ba ơi…". Sau đó, cháu bé không may bị một vật ném trúng vào đầu, ngã gục xuống nền bê tông.

Đoạn clip ngắn xảy ra ở Cà Mau khiến nhiều người "lạnh sống lưng" khi xem - Ảnh 1.

Cháu bé ngã gục xuống nền bê tông sau khi bị ném trúng vùng đầu

Đoạn clip này đã gây "bão" mạng xã hội với hơn 541.000 lượt xem cùng nhiều bình luận lên án hành vi bạo lực, cũng như thể hiện sự lo lắng cho cháu bé. Tài khoản "Ông Xã" bình luận: "Cục đá to hơn cái đầu"; "Tội đứa nhỏ"; Tài khoản Facebook "Chu Em" nhận xét: "Giận quá mất khôn", "Đứa bé có sao không trời"…

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Đảng ủy xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau xác nhận hình ảnh trong đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội xảy ra tại quán V.N.T. ở ấp 12.

"Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định" – vị này thông tin.

