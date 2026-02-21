HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Mâu thuẫn tiền bạc, người đàn ông bị tạt xăng đốt nguy kịch

Uyên Châu

(NLĐO)- Gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn về việc chung vốn đầu tư xây dựng, tính công nợ, Hiền bị đối tượng Biển tạt xăng đốt và chém nguy kịch

Ngày 21-2, Phòng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Biển (35 tuổi, quê TP Cần Thơ) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Mâu thuẫn tiền bạc, người đàn ông bị tạt xăng châm lửa đốt nguy kịch ngày Tết - Ảnh 1.

Đối tượng gây án Nguyễn Văn Biển

Trước đó, ngày 17-2 (nhằm mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), Biển hẹn anh Nguyễn Thanh Hiền (37 tuổi, quê TP Cần Thơ) nói chuyện và yêu cầu đem theo sổ sách ghi chép tiền vật liệu và tiền công.

Cả hai hẹn gặp nhau tại khu vực ngã 3 (khu phố 1, phường Hố Nai) để giải quyết mâu thuẫn. Do không tìm được tiếng nói chung về tiền bạc, Biển lấy trên xe 1 chai nhựa chứa xăng, dùng bật lửa đốt và tạt xăng vào người anh Hiền.

Ngay sau đó, anh Hiền nhảy khỏi xe bỏ chạy. Chưa dừng lại, Biển tiếp tục lấy 1 con dao giấu trong người truy sát, chém 2 nhát vào người anh Hiền. Phát hiện sự việc, người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất trong tình trạng nguy kịch.

Gây án xong, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Mâu thuẫn tiền bạc, người đàn ông bị tạt xăng châm lửa đốt nguy kịch ngày Tết - Ảnh 2.

Mâu thuẫn tiền bạc, người đàn ông bị tạt xăng châm lửa đốt nguy kịch ngày Tết - Ảnh 3.

Hình ảnh vụ án được trích từ camera nhà dân

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp công an các đơn vị có liên quan khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức các hoạt động điều tra, khám nghiệm hiện trường, truy bắt đối tượng gây án.

Qua đó, xác định đối tượng gây án là Biển, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ án trên xuất phát từ mâu thuẫn về tiền bạc. Sau hơn 1 ngày gây án, Phòng Cảnh sát hình sự đã truy bắt được Biển khi đang lẩn trốn tại phòng trọ thuộc tổ 9A, khu phố Đồng Tâm, phường Trấn Biên.

