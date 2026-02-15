Hai người đàn ông vật lộn, đánh nhau giữa đường ở phường Chợ Quán

Ngày 15-2, Công an phường Chợ Quán, TPHCM đang xác minh, xử lý 2 người đánh nhau giữa đường sau mâu thuẫn giao thông.

Hình ảnh hai người ẩu đả giữa đường.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip cho thấy 2 người đàn ông đánh nhau giữa đường. Hình ảnh cho thấy họ vật nhau, một người đàn ông thậm chí ngồi lên đối phương rồi liên tục đánh vào vùng đầu nạn nhân. Sau khi đứng dậy, cả hai tiếp tục xô xát.

Lúc này, trên đường Trần Bình Trọng, phường Chợ Quán có đông xe qua lại, vụ ẩu đả gây cản trở giao thông.

Bước đầu lực lượng chức năng xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 tài xế trong quá trình tham gia giao thông.

Hiện Công an phường Chợ Quán đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.