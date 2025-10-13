VIDEO
Đồng Nai: Hàng loạt địa phương xây dựng xã "không ma tuý"

Nguyễn Tuấn -

(NLĐO) - Năm 2025, 26 xã của tỉnh Đồng Nai được chọn để thực hiện các chỉ tiêu xây dựng xã “không ma tuý”

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai về triển khai xây dựng “xã, phường không ma túy”, hàng loạt xã trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt triển khai xây dựng xã “không ma tuý”.

Đồng Nai: Hàng loạt địa phương xây dựng xã “không ma tuý" - Ảnh 1.

Vừa qua, tại phường Biên Hòa, đối tượng Q.H. (34 tuổi) có biểu hiện “ngáo đá”, cầm dao đe dọa và tấn công người dân. Khi lực lượng công an có mặt để giải quyết, đối tượng tiếp tục dùng dao tấn công lực lượng làm nhiệm vụ khiến một cán bộ công an bị thương. Đối tượng sau đó bị khống chế

Tính từ đầu tháng 8 đến gần giữa tháng 9-2025, Công an xã Hưng Phước đã tiến hành thử test 85 đối tượng, phát hiện 28 trường hợp dương tính với ma túy. Trong số này, 2 đối tượng đã được lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc và 4 đối tượng là người từ địa phương khác.

Công an xã đã lập hồ sơ quản lý 22 đối tượng mới và tiếp tục quản lý 12 đối tượng cũ, nâng tổng số người sử dụng trái phép chất ma túy đang được quản lý lên 34 trường hợp.

Về việc triển khai xây dựng xã “không ma tuý”, ông Nguyễn Công Danh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hưng Phước nhấn mạnh việc huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng tham gia phòng chống ma túy. Các cá nhân, tập thể, đặc biệt là người đứng đầu phải phát huy vai trò chủ động, tích cực, đảm bảo thực hiện công việc với tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả".

Đồng thời nhấn mạnh để đạt hiệu quả, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, quản lý địa bàn và đối tượng.

Công an xã Hưng Phước cũng đã phối hợp với Nông trường Bù Đốp tổ chức cuộc họp thống nhất nội dung rà soát, xây dựng mô hình “Công ty, doanh nghiệp không ma túy” tại Nông trường Bù Đốp.

Trong khi đó, trên địa bàn xã Minh Đức, lực lượng Công an xã đã rà soát được tổng thể 224 đối tượng liên quan ma túy, có 3 điểm ma túy cần quản lý.

Đồng Nai: Hàng loạt địa phương xây dựng xã “không ma tuý" - Ảnh 2.

Toàn cảnh hội nghị quán triệt, triển khai xây dựng “Xã Minh Đức trở thành xã không có ma túy”.

Chủ tịch UBND xã Minh Đức Huỳnh Văn Minh nhấn mạnh trong năm 2025, cả hệ thống chính trị của xã cùng vào cuộc, toàn bộ lực lượng chức năng phải tổ chức quản lý chặt đối tượng có liên quan đến ma túy; định kỳ hằng tuần hoặc khi các đối tượng có dấu hiệu vi phạm phải tổ chức gặp gỡ, giáo dục, không để các đối tượng vi phạm. Từ năm 2026 đến năm 2030 tiếp tục triển khai các giải pháp, duy trì và nâng cao công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn để giữ vững 19/19 ấp, sóc “không ma túy”, không để tội phạm và tệ nạn ma túy phức tạp trở lại

UBND xã Lộc Tấn cũng vừa triển khai mô hình xã “không ma tuý”. Đây là các xã nằm trong 26 xã của tỉnh Đồng Nai được chọn để thực hiện các chỉ tiêu xây dựng xã "không ma túy" năm 2025 và duy trì mục tiêu này đến năm 2030.

