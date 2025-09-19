Sáng 19-9, Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) phối hợp Công an phường Thủ Đức thực hiện chuyên đề xử lý học sinh vi phạm giao thông tại Trường GDTX Thủ Đức (đường Võ Văn Ngân, phường Thủ Đức).

Nam học sinh bị phát hiện dương tính với ma tuý.

Lúc 10 giờ 30 phút, tổ công tác phát hiện một nam học sinh (19 tuổi, ngụ phường Đông Hòa) - học sinh lớp 12 - chạy xe máy có biểu hiện bất thường nên cho kiểm tra. Qua test nhanh, nam sinh dương tính với ma túy (cần sa).

Khai với công an, nam sinh cho biết trước đó mua cần sa qua mạng xã hội và sử dụng một mình tại nhà riêng.

Đội CSGT Rạch Chiếc sau đó tiến hành bàn giao cho Công an phường Thủ Đức xử lý. Hiện cơ quan công an đã lập hồ sơ xử lý theo quy định.