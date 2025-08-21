HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an TP HCM kết luận vụ ca sĩ Chi Dân dùng ma tuý

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Ca sĩ Chi Dân cùng anh trai đến một phòng trọ của người bạn rồi tổ chức sử dụng ma túy.

Ngày 21-8, Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND TP HCM đề nghị truy tố Nguyễn Trung Hiếu (SN 1989, ca sĩ Chi Dân), Nguyễn Trung Tín (SN 1981, anh trai Chi Dân), Võ Thị Kim Tuyến (SN 1987).

Ngoài ra, Công an TP HCM còn đề nghị truy tố 29 người khác về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an TP HCM kết luận vụ ca sĩ Chi Dân chơi ma tuý - Ảnh 1.

Ca sĩ Chi Dân cùng tang vật

Kết luận điều tra thể hiện: Tối 6-11-2024, các trinh sát bất ngờ kiểm tra một khách sạn trên địa bàn huyện Bình Chánh (cũ) thì phát hiện trong phòng của Tuyến có một lượng ma tuý khoảng 238 gram.

Từ lời khai của Tuyến, Công an TP HCM phát hiện nhiều người khác sử dụng ma tuý mua từ Tuyến. Những người sử dụng ma tuý bị bắt quả tang tại một phòng trọ trên địa bàn quận Tân Bình (cũ) trong đó có anh em ca sĩ Chi Dân.

Công an TP HCM kết luận vụ ca sĩ Chi Dân chơi ma tuý - Ảnh 2.

Ca sĩ Chi Dân tại Công an TP HCM

Tại cơ quan công an, ca sĩ Chi Dân khai rằng được một người bạn rủ nhậu nên anh em nam ca sĩ sang phòng của bạn để nhậu. Tại đây, ca sĩ Chi Dân rủ cả nhóm sử dụng ma tuý. 

Một người trong nhóm đã đặt mua ma tuý tổng hợp và 3 viên thuốc lắc. Sau khi nhận ma tuý, ca sĩ Chi Dân và cả nhóm cùng sử dụng. 

Ngoài ra, ca sĩ Chi Dân còn rủ cả nhóm sử dụng ma tuý dạng nước (nước vui) nên Nguyễn Trung Tín đặt mua 2 gói nước vui với giá 7 triệu đồng và Chi Dân trả tiền.

Nhận nước vui, ca sĩ Chi Dân vào bếp lấy nồi pha nước vui chung với nước tăng lực và nước lọc rồi cùng cả nhóm dùng muỗng múc uống. 

Đến 9 giờ sáng hôm sau, "cuộc vui" mới tàn. 

Trong vụ án này, anh em ca sĩ Chi Dân phải chịu trách nhiệm cho hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; riêng Võ Thị Kim Tuyến bị truy cứu trách nhiệm cho hành vi mua bán trái phép 1,6 kg ma tuý.

Tin liên quan

Công an đang điều tra vụ ca sĩ Chi Dân liên quan đến ma túy

Công an đang điều tra vụ ca sĩ Chi Dân liên quan đến ma túy

(NLĐO) - Mạng xã hội lan truyền hình ảnh ca sĩ Chi Dân cùng chiếc que kiểm tra ma túy.

Mối quan hệ của Chi Dân và An Tây trước khi bị bắt

(NLĐO) - Việc ca sĩ Chi Dân và người mẫu An Tây bị bắt để điều tra gây xôn xao dư luận và cư dân mạng quan tâm đến mối quan hệ ngoài đời của hai người.

Công an TP HCM chính thức bắt ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây

(NLĐO) - Công an TP HCM đã ra lệnh bắt Nguyễn Trung Hiếu - ca sĩ Chi Dân; Nguyễn Thị An - người mẫu An Tây.

Công an TP HCM ca sĩ Chi Dân Chi Dân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo