Du khách quốc tế nói “Chúc mừng năm mới”, hé lộ những bất ngờ về Tết Việt Nam

Ngọc Vân - Thanh Trúc -

(NLĐO) – Không chỉ gửi lời chúc đầu năm, du khách quốc tế còn tiết lộ những trải nghiệm mới mẻ khi hòa mình vào không khí đón Tết tại TPHCM.

    Thông báo