Linh vật ngựa ở Đồng Tháp và An Giang được du khách hết lời khen ngợi

Tết năm nay, UBND tỉnh Đồng Tháp đưa vào hoạt động 2 đường hoa Xuân tại phường Đạo Thạnh và phường Cao Lãnh để phục vụ người dân du Xuân Bính Ngọ 2026. Điểm nhấn tại 2 đường hoa là linh vật ngựa, với nhiều hình hài, sắc thái, màu sắc khác nhau.

Đường hoa Xuân Đồng Tháp Bính Ngọ 2026 tại quảng trường Hùng Vương (phường Đạo Thạnh) gồm nhiều đại cảnh, tiểu cảnh được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp tự nhiên và những giá trị văn hóa đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp; trong đó, nổi bật là linh vật song mã khai xuân tại 2 đường hoa.

Tổng thể đường hoa hiện lên ấn tượng với cổng chào "Đồng Tháp chúc mừng năm mới - Xuân Bính Ngọ 2026" và các đại cảnh gồm: Hương thời gian - Xuân quê nhà; Công nghiệp xanh - Nhà máy xanh; Đồng Tháp - khát vọng phát triển; Vươn mình rực rỡ - Hướng đến tương lai.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, không gian đường hoa Xuân Đồng Tháp Bính Ngọ 2026 được tổ chức như một dòng chảy liên tục giữa truyền thống và hiện đại, nơi biểu tượng kinh tế xanh, năng lượng tái tạo và đô thị hóa văn minh được đan xen hài hòa cùng tre mây, làng nghề và nhịp sống vùng sông nước. Tất cả được phối hợp tinh tế và ấn tượng, mang đến cho du khách và Nhân dân một hành trình du xuân đầy sắc màu và những trải nghiệm khó quên.

Linh vật ngựa tại đường hoa Xuân phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Linh vật ngựa tại đường hoa Xuân phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp

Đường hoa Xuân tỉnh Đồng Tháp năm nay được người dân và du khách khen ngợi

Ngày 15-2 (tức 28 tháng Chạp), linh vật ngựa Xuân Bính Ngọ 2026 chính thức lộ diện tại nhiều địa phương trong tỉnh An Giang.

Theo đó, tại phường Rạch Giá, đàn ngựa 10 con ở khu vực quảng trường Phú Gia thu hút nhiều người đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Tại phường Rạch Giá, đàn ngựa 10 con ở khu vực quảng trường Phú Gia thu hút nhiều người đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh

Chị Trần Tô Kim Phượng (ngụ phường Long Xuyên, tỉnh An Giang), chia sẻ: "Tôi đã thấy trên mạng chia sẻ rần rần hình ảnh linh vật ngựa ở khu vực quảng trường Phú Gia đẹp quá. Do đó, khi vừa được nghỉ Tết, tôi cùng gia đình qua đây tham quan và check-in liền. Đúng là quá xuất sắc".

Trong khi đó, ông Hoàng Xuân Khánh - Giám đốc Công ty TNHH Mỹ thuật đô thị Xuyên Việt, đơn vị thiết kế đường hoa, chợ hoa Xuân và linh vật tại khu đô thị Phú Cường - thông tin với báo chí rằng khu vực đại cảnh được bố trí 10 con ngựa, trong đó ý tưởng chủ đạo vẫn xoay quanh hình tượng 8 ngựa, tượng trưng cho "Mã đáo thành công".

Tổng kinh phí cho toàn bộ sự kiện khoảng 20 tỉ đồng. Trong đó, riêng hạng mục đường hoa và linh vật trị giá hơn 7 tỉ đồng. Mỗi linh vật được chế tác bằng composite, rộng 3,8m, cao 2,4m; tổng giá trị 10 con ngựa hơn 850 triệu đồng.

Tại Quảng trường Trưng Nữ Vương, linh vật ngựa năm nay được tạo hình sinh động, khỏe khoắn, thể hiện tư thế vươn mình mạnh mẽ

Còn tại Quảng trường Trưng Nữ Vương (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang), linh vật ngựa năm nay được tạo hình sinh động, khỏe khoắn, thể hiện tư thế vươn mình mạnh mẽ.

Tổng thể linh vật sử dụng nhiều gam màu tươi sáng như đỏ, vàng, xanh… tạo cảm giác rực rỡ, vui tươi, phù hợp với không khí xuân và mang ý nghĩa may mắn, tài lộc.

Các chi tiết trên linh vật được chăm chút khá kỹ lưỡng, từ phần bờm, thân cho đến ánh mắt, dáng đứng. Sự kết hợp hài hòa giữa tạo hình truyền thống và cách phối màu hiện đại giúp linh vật ngựa Xuân Bính Ngọ vừa gần gũi, vừa tạo điểm nhấn mới mẻ trong không gian trang trí Tết của địa phương.

Nhiều người dân bày tỏ sự hài lòng với linh vật năm nay. "Ngựa nhìn rất khỏe, màu sắc tươi sáng, tạo cảm giác vui vẻ. Gia đình tôi đưa con đến chụp hình, các cháu rất thích" - một người dân chia sẻ khi tham quan khu vực trưng bày.

Theo bà Đoàn Thị Hương Hà, Chủ tịch UBND phường Long Xuyên, không gian trưng bày linh vật được bố trí kết hợp cùng các tiểu cảnh hoa xuân, nón lá, đèn và những biểu tượng Tết quen thuộc. Sự sắp đặt hài hòa này tạo nên một khu vực tham quan, vui chơi mang đậm không khí xuân, đáp ứng nhu cầu thưởng lãm và chụp ảnh của người dân trong những ngày giáp Tết.