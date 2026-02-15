Linh vật ngựa ở Đồng Tháp và An Giang được du khách hết lời khen ngợi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Linh vật ngựa ở Đồng Tháp và An Giang được du khách hết lời khen ngợi

Nha Mân - Tâm Minh - Hoa Nắng

(NLĐO) – Linh vật ngựa ở đường hoa Xuân của tỉnh Đồng Tháp và tỉnh An Giang được người dân địa phương và du khách khen ngợi.

Tết năm nay, UBND tỉnh Đồng Tháp đưa vào hoạt động 2 đường hoa Xuân tại phường Đạo Thạnh và phường Cao Lãnh để phục vụ người dân du Xuân Bính Ngọ 2026. Điểm nhấn tại 2 đường hoa là linh vật ngựa, với nhiều hình hài, sắc thái, màu sắc khác nhau. 

Đường hoa Xuân Đồng Tháp Bính Ngọ 2026 tại quảng trường Hùng Vương (phường Đạo Thạnh) gồm nhiều đại cảnh, tiểu cảnh được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp tự nhiên và những giá trị văn hóa đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp; trong đó, nổi bật là linh vật song mã khai xuân tại 2 đường hoa.

Tổng thể đường hoa hiện lên ấn tượng với cổng chào "Đồng Tháp chúc mừng năm mới - Xuân Bính Ngọ 2026" và các đại cảnh gồm: Hương thời gian - Xuân quê nhà; Công nghiệp xanh - Nhà máy xanh; Đồng Tháp - khát vọng phát triển; Vươn mình rực rỡ - Hướng đến tương lai.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, không gian đường hoa Xuân Đồng Tháp Bính Ngọ 2026 được tổ chức như một dòng chảy liên tục giữa truyền thống và hiện đại, nơi biểu tượng kinh tế xanh, năng lượng tái tạo và đô thị hóa văn minh được đan xen hài hòa cùng tre mây, làng nghề và nhịp sống vùng sông nước. Tất cả được phối hợp tinh tế và ấn tượng, mang đến cho du khách và Nhân dân một hành trình du xuân đầy sắc màu và những trải nghiệm khó quên.

Linh vật ngựa ở Đồng Tháp và An Giang được nhiều người khen ngợi - Ảnh 1.

Linh vật ngựa ở Đồng Tháp và An Giang được nhiều người khen ngợi - Ảnh 2.

Linh vật ngựa ở Đồng Tháp và An Giang được nhiều người khen ngợi - Ảnh 3.

Linh vật ngựa tại đường hoa Xuân phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Linh vật ngựa ở Đồng Tháp và An Giang được nhiều người khen ngợi - Ảnh 4.

Linh vật ngựa ở Đồng Tháp và An Giang được nhiều người khen ngợi - Ảnh 5.

Linh vật ngựa ở Đồng Tháp và An Giang được nhiều người khen ngợi - Ảnh 6.

Linh vật ngựa ở Đồng Tháp và An Giang được nhiều người khen ngợi - Ảnh 7.

Linh vật ngựa ở Đồng Tháp và An Giang được nhiều người khen ngợi - Ảnh 8.

Linh vật ngựa tại đường hoa Xuân phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp

Linh vật ngựa ở Đồng Tháp và An Giang được nhiều người khen ngợi - Ảnh 9.

Linh vật ngựa ở Đồng Tháp và An Giang được nhiều người khen ngợi - Ảnh 10.

Linh vật ngựa ở Đồng Tháp và An Giang được nhiều người khen ngợi - Ảnh 11.

Linh vật ngựa ở Đồng Tháp và An Giang được nhiều người khen ngợi - Ảnh 12.

Linh vật ngựa ở Đồng Tháp và An Giang được nhiều người khen ngợi - Ảnh 13.

Linh vật ngựa ở Đồng Tháp và An Giang được nhiều người khen ngợi - Ảnh 14.

Linh vật ngựa ở Đồng Tháp và An Giang được nhiều người khen ngợi - Ảnh 15.

Linh vật ngựa ở Đồng Tháp và An Giang được nhiều người khen ngợi - Ảnh 16.

Linh vật ngựa ở Đồng Tháp và An Giang được nhiều người khen ngợi - Ảnh 17.

Linh vật ngựa ở Đồng Tháp và An Giang được nhiều người khen ngợi - Ảnh 18.

Linh vật ngựa ở Đồng Tháp và An Giang được nhiều người khen ngợi - Ảnh 19.

Đường hoa Xuân tỉnh Đồng Tháp năm nay được người dân và du khách khen ngợi

Ngày 15-2 (tức 28 tháng Chạp), linh vật ngựa Xuân Bính Ngọ 2026 chính thức lộ diện tại nhiều địa phương trong tỉnh An Giang.

Theo đó, tại phường Rạch Giá, đàn ngựa 10 con ở khu vực quảng trường Phú Gia thu hút nhiều người đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Linh vật ngựa ở Đồng Tháp và An Giang được nhiều người khen ngợi - Ảnh 20.

Linh vật ngựa ở Đồng Tháp và An Giang được nhiều người khen ngợi - Ảnh 21.

Tại phường Rạch Giá, đàn ngựa 10 con ở khu vực quảng trường Phú Gia thu hút nhiều người đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh

Chị Trần Tô Kim Phượng (ngụ phường Long Xuyên, tỉnh An Giang), chia sẻ: "Tôi đã thấy trên mạng chia sẻ rần rần hình ảnh linh vật ngựa ở khu vực quảng trường Phú Gia đẹp quá. Do đó, khi vừa được nghỉ Tết, tôi cùng gia đình qua đây tham quan và check-in liền. Đúng là quá xuất sắc".

Trong khi đó, ông Hoàng Xuân Khánh - Giám đốc Công ty TNHH Mỹ thuật đô thị Xuyên Việt, đơn vị thiết kế đường hoa, chợ hoa Xuân và linh vật tại khu đô thị Phú Cường - thông tin với báo chí rằng khu vực đại cảnh được bố trí 10 con ngựa, trong đó ý tưởng chủ đạo vẫn xoay quanh hình tượng 8 ngựa, tượng trưng cho "Mã đáo thành công".

Tổng kinh phí cho toàn bộ sự kiện khoảng 20 tỉ đồng. Trong đó, riêng hạng mục đường hoa và linh vật trị giá hơn 7 tỉ đồng. Mỗi linh vật được chế tác bằng composite, rộng 3,8m, cao 2,4m; tổng giá trị 10 con ngựa hơn 850 triệu đồng.

Linh vật ngựa ở Đồng Tháp và An Giang được nhiều người khen ngợi - Ảnh 22.

Tại Quảng trường Trưng Nữ Vương, linh vật ngựa năm nay được tạo hình sinh động, khỏe khoắn, thể hiện tư thế vươn mình mạnh mẽ

Còn tại Quảng trường Trưng Nữ Vương (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang), linh vật ngựa năm nay được tạo hình sinh động, khỏe khoắn, thể hiện tư thế vươn mình mạnh mẽ.

Tổng thể linh vật sử dụng nhiều gam màu tươi sáng như đỏ, vàng, xanh… tạo cảm giác rực rỡ, vui tươi, phù hợp với không khí xuân và mang ý nghĩa may mắn, tài lộc.

Các chi tiết trên linh vật được chăm chút khá kỹ lưỡng, từ phần bờm, thân cho đến ánh mắt, dáng đứng. Sự kết hợp hài hòa giữa tạo hình truyền thống và cách phối màu hiện đại giúp linh vật ngựa Xuân Bính Ngọ vừa gần gũi, vừa tạo điểm nhấn mới mẻ trong không gian trang trí Tết của địa phương.

Nhiều người dân bày tỏ sự hài lòng với linh vật năm nay. "Ngựa nhìn rất khỏe, màu sắc tươi sáng, tạo cảm giác vui vẻ. Gia đình tôi đưa con đến chụp hình, các cháu rất thích" - một người dân chia sẻ khi tham quan khu vực trưng bày.

Theo bà Đoàn Thị Hương Hà, Chủ tịch UBND phường Long Xuyên, không gian trưng bày linh vật được bố trí kết hợp cùng các tiểu cảnh hoa xuân, nón lá, đèn và những biểu tượng Tết quen thuộc. Sự sắp đặt hài hòa này tạo nên một khu vực tham quan, vui chơi mang đậm không khí xuân, đáp ứng nhu cầu thưởng lãm và chụp ảnh của người dân trong những ngày giáp Tết.

Tin liên quan

CLIP: Độc đáo linh vật ngựa bên sông Hàn, tấp nập người đến xem

CLIP: Độc đáo linh vật ngựa bên sông Hàn, tấp nập người đến xem

(NLĐO) - Hai linh vật ngựa Bính Ngọ 2026 với tạo hình độc đáo, ý nghĩa biểu trưng sâu sắc trở thành điểm check-in nổi bật tại trung tâm Đà Nẵng.

Đổ xô check-in linh vật ngựa “mặt cộc” gây bão mạng ở phố biển Quy Nhơn

(NLĐO) – Linh vật ngựa “mặt cộc” cầm điện thoại bất ngờ gây bão mạng xã hội, kéo dòng người đổ về Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai check-in những ngày cận Tết.

Dàn linh vật ngựa mang thông điệp "mã đáo thành công" tại phường Chánh Hiệp, TPHCM

(NLĐO) - Thông qua hình ảnh 8 chú ngựa, phường Chánh Hiệp, TPHCM gửi đến thông điệp về sự đoàn kết, ý chí vượt khó và khát vọng vươn đến thành công.

tỉnh Đồng Tháp tỉnh an giang Đường hoa xuân chợ hoa xuân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo