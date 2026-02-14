Tết qua góc nhìn người trẻ và du khách quốc tế

Bên cạnh mâm cơm sum họp quen thuộc, Tết nay đã khác Tết xưa khi được "làm mới" bởi thế hệ Gen Z và những người nước ngoài sinh sống, làm việc hay du lịch tại Việt Nam. Sự giao thoa ấy tạo nên một diện mạo Tết vừa truyền thống, vừa hiện đại trong giai đoạn hội nhập phát triển mạnh mẽ.



Tết không bao giờ... cũ

Với nhiều bạn trẻ Gen Z, Tết cổ truyền không hề "cũ" giữa thời đại 4.0 mà luôn được làm mới theo cách rất riêng của thế hệ mình. Gen Z không tách mình khỏi truyền thống mà họ vẫn giữ nếp nhà, vẫn trân trọng giá trị gia đình, giá trị ngày Tết truyền thống nhưng đồng thời chủ động thổi vào đó tinh thần sáng tạo và hơi thở công nghệ của thời đại mới.

Tết qua góc nhìn người trẻ

Kể về câu chuyện đón Tết của mình, Vương Yến Nhi (SN 2005) cho biết dù công nghệ phát triển với nhiều xu hướng mới, cô và bạn bè vẫn giữ những công việc quen thuộc như dọn dẹp nhà cửa, gói bánh chưng, phụ gia đình cúng ông bà…

Yến Nhi cũng cho biết, Tết của Gen Z còn có thêm những sắc màu hiện đại, mới mẻ như: chụp áo dài trong photobooth, quay TikTok "đu trend", gửi lời chúc bằng sticker "hot", hay lì xì qua ví điện tử với hình thức ngẫu nhiên như một trò "bốc thăm" từ xa…

"Ngoài ra, nhóm bạn của tôi vẫn tụ họp cà phê, nói chuyện, họp tất niên… Nói chung là vẫn giữ truyền thống nhưng kết hợp hiện đại hóa, làm mới Tết cổ truyền trong thời đại công nghệ" - Nhi tiết lộ.

Trong khi đó, với Nguyễn Thị Thanh Diễm (SN 2005), Tết bắt đầu từ những thứ rất bình dị, từ những ngày cả nhà cùng nhau tất bật dọn dẹp, lau chùi nhà cửa. Thanh Diễm yêu thích không khí sum vầy ấy, bởi dù có chút mệt nhưng đó là khoảng thời gian mọi người có thể trò chuyện nhiều hơn và xích lại gần nhau hơn sau một năm bận rộn.

"Khoảnh khắc mà tôi mong chờ nhất là đêm giao thừa. Khi đồng hồ điểm 0 giờ, pháo hoa bừng sáng, không khí rộn ràng lan tỏa khắp nơi. Mỗi lần pháo hoa nở rộ cũng là lúc những muộn phiền của năm cũ khép lại, nhường chỗ cho một khởi đầu mới đầy hy vọng" - Diễm chia sẻ.

Sáng mùng 1, Thanh Diễm cho biết cô sẽ dành thời gian chúc Tết ông bà, sau đó lên chùa thắp hương cầu mong gia đình bình an, khỏe mạnh. Những ngày sau đó có thể là những buổi gặp gỡ bạn bè nhưng cô vẫn ưu tiên ở bên gia đình nhiều nhất có thể, bởi không phải lúc nào cũng có dịp trở về quê gần ba mẹ. Với Diễm, Tết là khoảng thời gian hiếm hoi để cả nhà thật sự ngồi lại, lắng nghe và hiểu nhau hơn.

Thích thú trải nghiệm Tết Việt

Không chỉ người trẻ Việt háo hức đón xuân, nhiều du khách quốc tế cũng có những trải nghiệm đáng nhớ khi đến Việt Nam đúng dịp Tết.

Đến Việt Nam đúng vào dịp Tết đã được hơn 3 tuần, anh Peter và vợ là chị Ramona (Berlin - Đức) cho hay trong thời gian này đã thấy được đường phố thay đổi rất rõ rệt, mọi thứ nhộn nhịp hơn, được trang trí rất đẹp.

Tết qua góc nhìn của du khách quốc tế

Khi đến tham quan tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, cả hai cảm thấy rất ấn tượng đối với những mô hình trang trí vô cùng đặc sắc và hoa cũng rất rực rỡ.

Điều mà họ rất thích chính là người Việt Nam rất thân thiện và niềm nở, đặc biệt đối với du khách nước ngoài. Thời gian cả hai ở đây cũng còn dài nên họ nghĩ có thể tận hưởng được một cái Tết thật trọn vẹn tại Việt Nam.

Chị Mary (du khách người Tây Ban Nha) cùng chồng và con gái vừa bay sang Việt Nam được 1 ngày. Trước khi đến đây, chị cũng biết được thời gian này, người Việt Nam có một kỳ lễ rất lớn nhưng chưa hình dung Tết sẽ như thế nào.

Ngay khi đến Việt Nam, chị Mary thấy ở đâu cũng được trang trí rất bắt mắt với nhiều cách vô cùng đa dạng. Chị và con gái đặc biệt yêu thích những bông hoa được trưng bày tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

"Sau khi gia đình có chuyến đi biển về, nếu như ở đây vẫn còn trang trí thì chắc chắn tôi và gia đình sẽ trở lại để chụp những tấm ảnh thật đẹp" - chị Mary hứa hẹn.