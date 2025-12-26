VIDEO
Video
image

“Đưa trường học đến thí sinh” - nhịp cầu tri thức

Nhóm phóng viên -

(NLĐO) – Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" không chỉ là hoạt động tư vấn mùa thi mà còn trở thành nhịp cầu tri thức trong hệ thống giáo dục Việt Nam

    Thông báo