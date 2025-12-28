VIDEO
Gần Tết Dương lịch, giá cua gạch Cà Mau "nhảy múa"

Tin-ảnh-video: Vân Du

(NLĐO) – Giá cua gạch Cà Mau liên tục "nhảy múa" trong những ngày qua là do gần Tết Dương lịch nhu cầu thị trường tăng mạnh

Ngày 28-12, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, cua gạch từ 400 gram/con trở lên tại Cà Mau được thương lái thu mua với giá 700.000 đồng/kg; cua gạch từ 300 gram đến dưới 400 gram/con giá 500.000 đồng/kg; cua y nhất giá 300.000 đồng/kg…

VIDEO: Cua gạch Cà Mau tăng 200.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Giá cua gạch từ 400 gram/con tăng 200.000 đồng/kg so với trước đó

Ông Bùi Minh Thắng (ngụ xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau) cho biết giá cua biển Cà Mau đã tăng từ 50.000 – 200.000 đồng/kg (tùy loại) so với trước đó. Trong khi đó, cua giống được người dân mua về thả nuôi với giá khoảng 300 đồng/con.

Theo lý giải của nhiều thương lái, giá cua biển Cà Mau tăng mạnh trong những ngày qua là do gần đến Tết Dương lịch nên nhu cầu của thị trường về loài đặc sản này tăng cao.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, địa phương có diện tích nuôi cua xen canh trong vuông tôm khoảng 365.000 ha và sản lượng hàng năm ước đạt hơn 31.000 tấn/năm. Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2030, sẽ nâng tổng sản lượng cua lên 36.500 tấn, phấn đấu xuất khẩu và phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ ngành hàng cua đạt từ 30% sản lượng trở lên.

