CLIP: Bưởi Diễn tràn về TPHCM, giá bán tăng cao

Dọc tuyến đường Mai Chí Thọ thuộc phường Bình Trưng, TPHCM, bưởi Diễn được tập kết về các vựa cây kiểng khá nhiều, với số lượng lên đến khoảng 500 chậu. Các chủ vườn ở đây cho biết sẽ tiếp tục nhập bưởi Diễn về phục vụ thị trường Tết.

Bưởi Diễn được đưa về TPHCM bán Tết



Tràn ngập bưởi Diễn bán Tết



Khách tìm mua bưởi Diễn chưng Tết sớm



Bưởi Diễn bán Tết năm nay có số lượng trái nhiều gấp đôi so với năm ngoái. Chất lượng trái cũng tốt hơn, màu sắc đồng đều, ít tì vết.

Từng cành bưởi được buộc dây tạo dáng

Bưởi bán Tết được chăm sóc kỹ

Bưởi Diễn bán Tết có trái khá to



Anh Cao Quang Hà, chủ vườn kiểng Thanh Giang trên đường Mai Chí Thọ (phường Bình Trưng) cho biết mưa bão ở khu vực phía Bắc vừa qua đã gây thiệt hại đến khoảng 70% vườn bưởi Diễn bán Tết. Do đó, giá bưởi Diễn Tết năm nay tăng khá cao so với cùng kỳ năm ngoái.

Chậu bưởi nhỏ có giá từ 7 triệu đồng trở lên

Chậu bưởi Diễn có giá lên đến 70 triệu đồng



Theo anh Hà, để có bưởi đẹp bán Tết, phải tìm đến từng vườn để tuyển chọn nhưng không được nhiều, mỗi vườn cũng chỉ chọn được 3 - 4 chậu. Còn những chậu bưởi một thân với tán đẹp thì 10 cây mới chọn được 1 cây. Đối với những chậu bưởi ghép 2, 3 cây có khá nhiều, nên có giá bán thấp hơn chậu bưởi một thân đến 20%.

Bưởi Diễn bán Tết tập kết về TPHCM sớm



Cụ thể, chậu bưởi có kích cỡ nhỏ (khoảng 30 - 40 trái) có giá từ 7 – 9 triệu đồng, tăng từ 2 – 3,5 triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Còn chậu bưởi tầm trung (khoảng 50-70 trái) năm ngoái có giá 15 – 25 triệu đồng, nay tăng lên 25 – 30 triệu đồng/chậu. Đối với chậu lớn, cao khoảng 4 m (từ 120 - 170 trái), năm ngoái có giá từ 45 – 60 triệu đồng thì năm nay tăng lên 55 - 70 triệu đồng/chậu.



