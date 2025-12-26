Kết quả ấn tượng của Cà Mau trong công tác giảm nghèo bền vững

Những chính sách, mô hình hay trong công tác giảm nghèo bền vững được triển khai mang lại hiệu quả cao đã giúp hơn 7.000 hộ ở Cà Mau thoát nghèo.

Người dân đã gửi lời cảm ơn đến Đảng, Nhà nước cùng chính quyền địa phương vì thời gian qua luôn quan tâm, đồng hành và hỗ trợ họ vượt qua giai đoạn khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Không những vậy, bà con còn khẳng định sẽ cố gắng lao động sản xuất nhằm đưa kinh tế gia đình ngày càng đi lên để cùng chung tay xây dựng quê hương đất nước.

Hơn 7.000 hộ thoát nghèo

Cà Mau tỉnh cực Nam của Tổ quốc thuộc vùng ĐBSCL với hệ sinh thái đa dạng là địa phương có tiềm năng lớn về phát triển nông nghiệp, thủy sản và lâm nghiệp. Tuy nhiên, địa phương này cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, như: nước biển dâng, xâm nhập mặn, sạt lở đất… Từ đó, đã ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân nhất là các hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Trong gian đoạn 2021 đến nay, tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo vận dụng khá hiệu quả nguồn lực, nội dung chính sách hỗ trợ thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia cũng như các chương trình, chính sách khác có liên quan cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, các chính sách an sinh xã hội và chính sách hỗ trợ giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách về y tế, giáo dục, nhà ở, vay vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề… được các ngành chức năng địa phương lồng ghép triển khai đồng bộ, kịp thời và hiệu quả.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã đăng ký hỗ trợ giúp đỡ thoát nghèo 9.688 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn. Kết quả, đã giúp đỡ thoát nghèo cho 7.004 hộ.

Chị Thạch Thị Sươl đã vươn lên thoát nghèo sau khi được nhà nước hỗ trợ nhà, heo giống và cho vay vốn chuyển đổi ngành nghề

Chị Thạch Thị Sươl (ngụ xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau) cho hay gia đình trước đây thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Gia đình chị Sươl không đất sản xuất, nhà được xây dựng lụp xụp bằng cây lá địa phương và nguồn thu nhập chính chủ yếu từ việc làm thuê, khai thác thủy sản… nhưng phải nuôi 2 con nhỏ nên gặp rất nhiều khó khăn.

Năm 2014, chị Sươl được nhà nước xây dựng cho căn nhà thuộc diện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ heo giống và cho vay vốn chuyển đổi ngành nghề.

"Nếu không có chính sách hỗ trợ của nhà nước thì đến nay chắc gia đình tôi vẫn còn lâm vào cảnh khó khăn. Giờ không chỉ thoát khỏi cảnh nghèo khó, gia đình tôi còn mở được tiệm tạp hóa cộng với chăn nuôi và chồng đi làm thêm bên ngoài nên cũng có thu nhập ổn định" – chị Sươl khoe.

Những mô hình hỗ trợ mang lại hiệu quả đã giúp hàng ngàn hộ dân thoát nghèo

Khi kể lại quá trình thoát nghèo của gia đình, chị Sươl đã không kìm được nước mắt vì hạnh phúc. Đồng thời, người phụ nữ trên còn gửi lời cảm ơn đến Đảng, Nhà nước cùng chính quyền địa phương vì đã luôn quan tâm, hỗ trợ cho những hộ dân khó khăn như gia đình chị. "Chúng tôi sẽ cố gắng lao động sản xuất để cùng góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh" – chị Sươl khẳng định.

Bên cạnh đó, ngành chức năng tỉnh Cà Mau còn triển khai nhiều cách làm, mô hình giảm nghèo hiệu quả, như: Mô hình hộ gia đình khá, giàu đỡ đầu, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; phân công các bộ, đảng viên hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo; mô hình "Ấp, khóm, xã, phường, thị trấn xóa trắng hộ nghèo, hộ cận nghèo"…

Hàng trăm tỉ đồng giúp người dân thoát nghèo

Với quyết tâm cùng sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng trong thời gian qua đã giúp công tác giảm nghèo tại tỉnh Cà Mau đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Tuy nhiên, theo kết quả rà soát của các địa phương đến ngày 15-7-2025, toàn tỉnh Cà Mau còn 13.968 hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đó, có 4.402 hộ nghèo, 7.816 hộ cận nghèo và 1.750 hộ gia đình chính sách. Phần đông các hộ này đã được hỗ trợ về nhà ở, hỗ trợ sinh kế từ các Chương trình mục tiêu quốc gia và các hỗ trợ khác. Tuy nhiên, vẫn còn 12.147 hộ thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn vẫn đang có nhu cầu hỗ trợ sinh kế để ổn định cuộc sống.

Xuất phát từ thực tiễn khó khăn của người dân cũng như yêu cầu giảm nghèo bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Cà Mau đã có đề án về việc hỗ trợ sinh kế cho hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2025 – 2027.

Đề án trên không chỉ là giải pháp hỗ trợ trước mắt mà còn là chiến lược lâu dài nhằm nâng cao năng lực tự chủ kinh tế, tạo nền tảng vững chắc giúp cho các hộ thuộc đối tượng hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên trong cuộc sống.

Theo đề án, tổng số đối tượng được hỗ trợ là 11.245 hộ. Trong đó, hộ nghèo 3.632; hộ cận nghèo 6.176; hộ gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn 1.437.

Đối tượng ưu tiên hỗ trợ theo thứ tự nêu trong đề án lần lượt là hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hộ có nhu cầu và đủ điều kiện được tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cộng đồng thuộc 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; hộ sinh sống trên địa bàn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; hộ đồng bào dân tộc thiểu số; hộ nghèo, cận nghèo có lao động nhưng thiếu vốn, thiếu phương tiện sản xuất, thiếu kỹ năng.

Dự kiến nhu cầu kinh phí để thực hiện đề án trên từ nay đến hết năm 2027 là gần 580 tỉ đồng gồm: nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; các nguồn quỹ vận động, xã hội hóa và huy động khác; vốn ngân sách địa phương...

Đề án đặt mục tiêu tăng cường hỗ trợ sinh kế phù hợp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và hộ đồng bào dân tộc thiểu số nhằm giúp các hộ nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Đồng thời, phấn đấu đến hết năm 2026, có 100% hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn thuộc đề án được hỗ trợ sinh kế và đến hết năm 2027, có ít nhất 80% số hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó có hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc đối tượng hỗ trợ theo đề án này thoát nghèo bền vững.

Nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở Cà Mau được hỗ trợ nhà ở

Ông Nguyễn Văn Tân (ngụ xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) cho biết trước đây gia đình ông sống trong căn nhà tạm bợ gần mé sông. Khi thủy triều lên thì nhà bị ngập còn những lúc trời mưa thì nước dột khắp nơi.

Vừa qua, gia đình ông Tân đã được nhà nước hỗ trợ căn nhà thuộc chương trình xóa nhà tạm, dột nát 60 triệu đồng. Căn nhà trên đối với nhiều người không phải là quá lớn nhưng đối với ông Tân và các thành viên trong gia đình đó là một tài sản "vô giá" mà họ chưa từng nghĩ và mơ đến.

"Gia đình chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một ngày được sở hữu căn nhà lành lặn, an toàn như thế này để ở nên khi được hỗ trợ chúng tôi ai nấy cũng vui mừng và phấn khởi. Tôi và các thành viên trong gia đình sẽ phấn đấu làm ăn và vươn lên thoát nghèo trong thời gian tới để không phụ sự quan tâm, hỗ trợ của các ngành chức năng" – ông Tân quyết tâm.



