Kết quả ấn tượng của Cà Mau trong công tác giảm nghèo bền vững

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền

Kết quả ấn tượng của Cà Mau trong công tác giảm nghèo bền vững

Bài-ảnh: Vân Du

(NLĐO) – Cách thực hiện đa dạng cộng với những mô hình hay mang lại hiệu quả cao đã giúp Cà Mau đạt nhiều kết quả ấn tượng trong công tác giảm nghèo

Những chính sách, mô hình hay trong công tác giảm nghèo bền vững được triển khai mang lại hiệu quả cao đã giúp hơn 7.000 hộ ở Cà Mau thoát nghèo.

Người dân đã gửi lời cảm ơn đến Đảng, Nhà nước cùng chính quyền địa phương vì thời gian qua luôn quan tâm, đồng hành và hỗ trợ họ vượt qua giai đoạn khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Không những vậy, bà con còn khẳng định sẽ cố gắng lao động sản xuất nhằm đưa kinh tế gia đình ngày càng đi lên để cùng chung tay xây dựng quê hương đất nước.

Hơn 7.000 hộ thoát nghèo

Cà Mau tỉnh cực Nam của Tổ quốc thuộc vùng ĐBSCL với hệ sinh thái đa dạng là địa phương có tiềm năng lớn về phát triển nông nghiệp, thủy sản và lâm nghiệp. Tuy nhiên, địa phương này cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, như: nước biển dâng, xâm nhập mặn, sạt lở đất… Từ đó, đã ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân nhất là các hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Trong gian đoạn 2021 đến nay, tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo vận dụng khá hiệu quả nguồn lực, nội dung chính sách hỗ trợ thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia cũng như các chương trình, chính sách khác có liên quan cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, các chính sách an sinh xã hội và chính sách hỗ trợ giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách về y tế, giáo dục, nhà ở, vay vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề… được các ngành chức năng địa phương lồng ghép triển khai đồng bộ, kịp thời và hiệu quả.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã đăng ký hỗ trợ giúp đỡ thoát nghèo 9.688 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn. Kết quả, đã giúp đỡ thoát nghèo cho 7.004 hộ.

Kết quả ấn tượng của Cà Mau trong công tác giảm nghèo - Ảnh 1.

Chị Thạch Thị Sươl đã vươn lên thoát nghèo sau khi được nhà nước hỗ trợ nhà, heo giống và cho vay vốn chuyển đổi ngành nghề

Chị Thạch Thị Sươl (ngụ xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau) cho hay gia đình trước đây thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Gia đình chị Sươl không đất sản xuất, nhà được xây dựng lụp xụp bằng cây lá địa phương và nguồn thu nhập chính chủ yếu từ việc làm thuê, khai thác thủy sản… nhưng phải nuôi 2 con nhỏ nên gặp rất nhiều khó khăn.

Năm 2014, chị Sươl được nhà nước xây dựng cho căn nhà thuộc diện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ heo giống và cho vay vốn chuyển đổi ngành nghề.

"Nếu không có chính sách hỗ trợ của nhà nước thì đến nay chắc gia đình tôi vẫn còn lâm vào cảnh khó khăn. Giờ không chỉ thoát khỏi cảnh nghèo khó, gia đình tôi còn mở được tiệm tạp hóa cộng với chăn nuôi và chồng đi làm thêm bên ngoài nên cũng có thu nhập ổn định" – chị Sươl khoe.

Kết quả ấn tượng của Cà Mau trong công tác giảm nghèo - Ảnh 2.

Kết quả ấn tượng của Cà Mau trong công tác giảm nghèo - Ảnh 3.

Những mô hình hỗ trợ mang lại hiệu quả đã giúp hàng ngàn hộ dân thoát nghèo

Khi kể lại quá trình thoát nghèo của gia đình, chị Sươl đã không kìm được nước mắt vì hạnh phúc. Đồng thời, người phụ nữ trên còn gửi lời cảm ơn đến Đảng, Nhà nước cùng chính quyền địa phương vì đã luôn quan tâm, hỗ trợ cho những hộ dân khó khăn như gia đình chị. "Chúng tôi sẽ cố gắng lao động sản xuất để cùng góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh" – chị Sươl khẳng định.

Bên cạnh đó, ngành chức năng tỉnh Cà Mau còn triển khai nhiều cách làm, mô hình giảm nghèo hiệu quả, như: Mô hình hộ gia đình khá, giàu đỡ đầu, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; phân công các bộ, đảng viên hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo; mô hình "Ấp, khóm, xã, phường, thị trấn xóa trắng hộ nghèo, hộ cận nghèo"…

Hàng trăm tỉ đồng giúp người dân thoát nghèo

Với quyết tâm cùng sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng trong thời gian qua đã giúp công tác giảm nghèo tại tỉnh Cà Mau đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Tuy nhiên, theo kết quả rà soát của các địa phương đến ngày 15-7-2025, toàn tỉnh Cà Mau còn 13.968 hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đó, có 4.402 hộ nghèo, 7.816 hộ cận nghèo và 1.750 hộ gia đình chính sách. Phần đông các hộ này đã được hỗ trợ về nhà ở, hỗ trợ sinh kế từ các Chương trình mục tiêu quốc gia và các hỗ trợ khác. Tuy nhiên, vẫn còn 12.147 hộ thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn vẫn đang có nhu cầu hỗ trợ sinh kế để ổn định cuộc sống.

Xuất phát từ thực tiễn khó khăn của người dân cũng như yêu cầu giảm nghèo bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Cà Mau đã có đề án về việc hỗ trợ sinh kế cho hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2025 – 2027.

Đề án trên không chỉ là giải pháp hỗ trợ trước mắt mà còn là chiến lược lâu dài nhằm nâng cao năng lực tự chủ kinh tế, tạo nền tảng vững chắc giúp cho các hộ thuộc đối tượng hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên trong cuộc sống.

Theo đề án, tổng số đối tượng được hỗ trợ là 11.245 hộ. Trong đó, hộ nghèo 3.632; hộ cận nghèo 6.176; hộ gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn 1.437.

Đối tượng ưu tiên hỗ trợ theo thứ tự nêu trong đề án lần lượt là hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hộ có nhu cầu và đủ điều kiện được tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cộng đồng thuộc 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; hộ sinh sống trên địa bàn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; hộ đồng bào dân tộc thiểu số; hộ nghèo, cận nghèo có lao động nhưng thiếu vốn, thiếu phương tiện sản xuất, thiếu kỹ năng.

Dự kiến nhu cầu kinh phí để thực hiện đề án trên từ nay đến hết năm 2027 là gần 580 tỉ đồng gồm: nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; các nguồn quỹ vận động, xã hội hóa và huy động khác; vốn ngân sách địa phương...

Đề án đặt mục tiêu tăng cường hỗ trợ sinh kế phù hợp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và hộ đồng bào dân tộc thiểu số nhằm giúp các hộ nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Đồng thời, phấn đấu đến hết năm 2026, có 100% hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn thuộc đề án được hỗ trợ sinh kế và đến hết năm 2027, có ít nhất 80% số hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó có hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc đối tượng hỗ trợ theo đề án này thoát nghèo bền vững.

Kết quả ấn tượng của Cà Mau trong công tác giảm nghèo - Ảnh 4.

Nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở Cà Mau được hỗ trợ nhà ở

Ông Nguyễn Văn Tân (ngụ xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) cho biết trước đây gia đình ông sống trong căn nhà tạm bợ gần mé sông. Khi thủy triều lên thì nhà bị ngập còn những lúc trời mưa thì nước dột khắp nơi.

Vừa qua, gia đình ông Tân đã được nhà nước hỗ trợ căn nhà thuộc chương trình xóa nhà tạm, dột nát 60 triệu đồng. Căn nhà trên đối với nhiều người không phải là quá lớn nhưng đối với ông Tân và các thành viên trong gia đình đó là một tài sản "vô giá" mà họ chưa từng nghĩ và mơ đến.

"Gia đình chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một ngày được sở hữu căn nhà lành lặn, an toàn như thế này để ở nên khi được hỗ trợ chúng tôi ai nấy cũng vui mừng và phấn khởi. Tôi và các thành viên trong gia đình sẽ phấn đấu làm ăn và vươn lên thoát nghèo trong thời gian tới để không phụ sự quan tâm, hỗ trợ của các ngành chức năng" – ông Tân quyết tâm.


Tin liên quan

Y tế cơ sở nâng chất lượng dinh dưỡng, góp phần giảm nghèo

Y tế cơ sở nâng chất lượng dinh dưỡng, góp phần giảm nghèo

(NLĐO) - Dinh dưỡng là chỉ số quan trọng phản ánh mức độ tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản, đồng thời là căn cứ xác định hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều.

Bình đẳng giới - Chìa khoá giảm nghèo đa chiều

(NLĐO)- Cần lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng và thực hiện các chính sách giảm nghèo.

Chăm sóc sức khỏe - Nền tảng giúp giảm nghèo bền vững

(NLĐO) - Giảm nghèo không chỉ là tăng thu nhập mà còn bảo đảm quyền chăm sóc sức khỏe, tiếp cận dịch vụ y tế và cơ hội phát triển bền vững cho người dân.

chương trình mục tiêu quốc gia Cà Mau giảm nghèo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo