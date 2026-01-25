Giá cúc mâm xôi Tết có rẻ khi nhiều nơi kêu “giải cứu”?

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, những ngày gần đây, dọc tuyến đường Nguyễn Văn Linh (TPHCM), hàng trăm chậu cúc mâm xôi được tập kết để bán hỗ trợ các nhà vườn tại làng hoa Chợ Lách (tỉnh Vĩnh Long) do hoa nở sớm, lệch thời điểm tiêu thụ Tết Nguyên đán.

Nguyên nhân được xác định là do thời tiết diễn biến thất thường khiến hoa bung nở sớm hơn dự kiến.

Tại các điểm bán này, cúc mâm xôi được rao với giá khoảng 100.000 đồng/cặp. Khi khách trả xuống 90.000 đồng, thậm chí 80.000 đồng/cặp, người bán vẫn sẵn sàng chấp nhận.

Cúc mâm xôi trên đường Nguyễn Văn Linh được rao bán với giá giải cứu 100.000 đồng/cặp Video: Nguyễn Hải

Trên mạng xã hội, một số bài viết kêu gọi mua hoa ủng hộ nhà vườn cũng xuất hiện nhiều, với mức giá phổ biến từ 100.000 - 130.000 đồng/cặp, thấp hơn cả trăm ngàn đồng so với mọi năm.

Trong khi đó, tại nhiều tuyến đường khác ở TPHCM như Nguyễn Hoàng, Lương Định Của hay Nguyễn Hữu Thọ, các vườn hoa kiểng đã bắt đầu nhập cúc mâm xôi với số lượng lớn, lên đến hàng trăm chậu để bán Tết, nở vàng rực, thu hút sự quan tâm của người mua.

Trao đổi với phóng viên, một chủ điểm bán cúc mâm xôi tại đây cho biết nhiều khách ghé mua với tâm lý ủng hộ nông dân miền Tây. Dù hoa đã nở rộ, thời gian trưng bày không kéo dài, người mua vẫn vui vẻ chấp nhận.

Tại các điểm bán này, giá cúc mâm xôi dao động từ 150.000 - 200.000 đồng/cặp, tùy kích thước và chất lượng.

Cúc mâm xôi được bày bán tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Hoàng, TPHCM Ảnh: Nguyễn Hải

Tuy nhiên, theo ghi nhận tại các cửa hàng hoa kiểng lớn ở TPHCM, việc "giải cứu" cúc mâm xôi chỉ diễn ra phạm vi nhỏ, giá cả vẫn sẽ giữ ở mức tương đương mọi năm.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Xuân, đại diện cửa hàng hoa kiểng Lâm Đại Phát 2 trên đường Phạm Văn Đồng, cho hay không phải nhà vườn trồng cúc mâm xôi nào cũng gặp khó.

Thông tin "giải cứu" xuất phát từ một số khu vực ở miền Tây có hoa nở sớm, lệch thời điểm tiêu thụ chính là khoảng 15 tháng Chạp - thời điểm cúc mâm xôi đẹp nhất để bán Tết.

"Nói là giải cứu nhưng thực tế chỉ một số vườn bị ảnh hưởng. Nhiều vườn canh hoa đúng thời điểm vẫn bán bình thường, không gặp khó khăn" - anh Xuân nói.

Về giá bán, hiện cúc mâm xôi loại trung bình đang được giao dịch khoảng 200.000 đồng/cặp. Với những cặp hoa đẹp, tán tròn đều, màu sắc đạt chuẩn, giá có thể cao hơn từ 20.000 – 25.000 đồng/cặp, tùy kích thước và chất lượng.

Đánh giá chung về vụ hoa năm nay, anh Xuân nhận định cúc mâm xôi có chất lượng khá tốt, sản lượng đạt, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Dự kiến dịp Tết Nguyên đán năm nay, riêng cửa hàng của anh sẽ đưa khoảng 4.000 chậu cúc mâm xôi từ miền Tây lên TPHCM phục vụ khách.

Cũng trên tuyến đường này, đại diện cửa hàng hoa kiểng Thiên Nhiên cũng cho biết tình trạng "giải cứu" chủ yếu xảy ra ở một số nhà vườn tại khu vực Bến Tre cũ (nay là Vĩnh Long) do hoa nở sớm.

Trong khi đó, các cửa hàng bán lẻ tại TPHCM chỉ nhập số lượng vừa đủ, chủ động chọn lọc hoa nở đúng thời điểm nên không chịu áp lực tồn hàng. Dự kiến dịp Tết Nguyên đán năm nay, cửa hàng sẽ tiêu thụ hơn 2.000 chậu cúc mâm xôi.

"Khách mua hoa Tết năm nay có xu hướng mua sớm, mỗi lượt mua số lượng khá lớn, đặc biệt là các cơ quan, cửa hàng, doanh nghiệp" - đại diện cửa hàng nói.