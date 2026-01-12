Khởi nghiệp online với cây giống, hoa kiểng Tết

Những ngày đầu năm, shop Anna Picasso (TP HCM) tất bật đóng gói các loại cây giống gửi đến khách hàng khắp cả nước. Ít ai biết rằng để có được những đơn hàng đều đặn như hiện nay là hành trình khởi nghiệp đầy thử thách của chị Nguyễn Thị Thúy An - chủ shop.

Không chấp nhận bỏ cuộc

Từng là vận động viên đội tuyển cầu mây quốc gia, chị Thúy An rẽ hướng sang nông nghiệp từ nhu cầu rất đời thường: tự trồng rau sạch cho con khi bước vào giai đoạn ăn dặm.

Những ngày đầu bắt tay vào nghề này, chị Thúy An liên tục gặp thất bại khi chiết cành, nhân giống các loại cây "khó tính" như sung Mỹ hay các giống nhập khẩu có giá trị cao. Do không phù hợp thổ nhưỡng, khí hậu, cây chết hàng loạt. "Tôi đã mất hàng trăm triệu đồng và từng nghĩ mình không thể đi xa trong lĩnh vực này" - chị nhớ lại.

Không chấp nhận bỏ cuộc, chị Thúy An bắt tay vào nghiên cứu kỹ thuật trồng và chăm sóc cây. Sau nhiều lần thử nghiệm, những giống cây "độc lạ" bắt đầu thích nghi, phát triển và được chị đưa ra thị trường. Tuy nhiên, khó khăn một lần nữa xuất hiện khi phần lớn khách mua thiếu kinh nghiệm chăm sóc, cây chết sau thời gian ngắn, buộc chị phải hoàn trả tiền và chịu thiệt hại.

Chị Nguyễn Thị Thúy An thu hoạch rau quả từ những cây giống trong vườn nhà

Từ những va vấp đó, chị Thúy An quyết định thay đổi mô hình kinh doanh: không chỉ bán cây giống mà còn bán trọn gói quy trình chăm sóc hoàn toàn hữu cơ - đúc kết từ kinh nghiệm thực tế. Mô hình này giúp khách hàng nắm được kỹ thuật chăm sóc ngay từ đầu, hạn chế rủi ro mất cây, đồng thời bảo đảm uy tín thương hiệu.

Để tiếp cận người tiêu dùng, chị Thúy An tận dụng các nền tảng số, lập kênh chia sẻ bí quyết ươm trồng, chăm sóc cây và giới thiệu sản phẩm. Sự kiên trì và thiện chí chia sẻ qua Facebook, YouTube, TikTok giúp chị xây dựng cộng đồng khách hàng trung thành suốt 5-7 năm, tạo nền tảng bền vững cho thương hiệu cá nhân.

Nhà vườn livestream bán hoa kiểng

Khác với sự khởi đầu có phần ngẫu hứng của chị Thúy An, anh Nguyễn Văn Phước Em, chủ vườn mai Thiên Ân (tỉnh Vĩnh Long), lại khởi nghiệp theo con đường bền bỉ từ một người làm vườn. Sau nhiều năm tích lũy vốn và kinh nghiệm, anh mới xây dựng được cơ ngơi riêng.

Theo anh Phước Em, nghề trồng mai tại ĐBSCL chưa bao giờ dễ dàng khi nhà vườn luôn phải đối mặt cùng lúc với hạn mặn, mưa trái mùa và dịch bệnh trên cây. Không ít vụ, mai nở sớm do thời tiết bất thường khiến công sức cả năm "đổ sông đổ biển". Thêm vào đó, sức mua trên thị trường hoa kiểng truyền thống suy giảm nhiều năm liền đã đẩy các nhà vườn vào cảnh "dở sống dở chết".

Trước bài toán mưu sinh, một người vốn chỉ quen với cuốc xẻng như anh Phước Em đã chọn lối đi mới: livestream bán sản phẩm trên TikTok. Ban đầu còn lúng túng trước ống kính nhưng với sự chân chất của một người làm vườn, anh nhanh chóng biến không gian số thành một "phiên chợ" thực thụ.

Từ livestream, đơn hàng được chốt với khách từ nhiều tỉnh, thành; đồng thời anh Phước Em cũng tận dụng buổi phát trực tiếp để chia sẻ kỹ thuật phòng trị sâu bệnh cho mai. Việc giao tiếp trực tiếp đã rút ngắn khoảng cách giữa người trồng và người chơi mai, loại bớt trung gian, giúp giá thành "mềm" hơn và tạo niềm tin vào chất lượng sản phẩm.

Chung nỗi lo đầu ra, anh Đỗ Minh Trọng - chủ vườn Mai Vàng 9999 (phường Phú Mỹ, TP HCM) - cũng từng rơi vào giai đoạn bế tắc khi thị hiếu người dùng thay đổi. Dù có lợi thế từ truyền thống gia đình và kinh nghiệm chăm sóc mai lâu năm, song việc chậm bắt nhịp xu hướng trên mạng xã hội khiến anh nhiều lúc hụt hơi, chứng kiến không ít người cùng nghề phải bỏ cuộc vì thua lỗ.

Tuy nhiên, với tinh thần không ngại đổi mới, anh Trọng đã chủ động bước vào không gian mạng. Không chỉ là kênh quảng bá sản phẩm, môi trường trực tuyến còn trở thành nơi kết nối cộng đồng sinh vật cảnh, giúp người bán và người chơi hoa kiểng dễ dàng trao đổi thông tin.

Thông qua sự tương tác trên các hội nhóm, anh Trọng nhanh chóng mở rộng được tệp khách hàng, thay vì chỉ trông chờ vào khách quen hay "đến hẹn lại lên" mỗi dịp Tết đến.

Dù có phần chậm hơn so với những người đi trước, bước chuyển mình của anh Trọng cho thấy việc nắm bắt công nghệ và tư duy thị trường là điều kiện cần để người làm nghề giữ được cơ hội trong bối cảnh mới. Chỉ cần dám thay đổi, cánh cửa kinh doanh vẫn rộng mở với những người làm nghề một cách chân chính.