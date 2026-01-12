Cần Thơ: 700 lô, sạp kinh doanh hoa kiểng Tết được miễn phí mặt bằng, điện, nước

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Cần Thơ: 700 lô, sạp kinh doanh hoa kiểng Tết được miễn phí mặt bằng, điện, nước

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) – Chợ hoa Xuân Bính Ngọ 2026 tại TP Cần Thơ tiếp tục hỗ trợ cho nhà vườn, tiểu thương kinh doanh hoa kiểng trong dịp Tết

Ngày 12-1, UBND TP Cần Thơ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12-2025. Báo cáo tại cuộc họp, ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ - cho biết "Chợ hoa Xuân Bính Ngọ năm 2026" được tổ chức tại Quảng trường Tây Đô ở phường Hưng Phú, với quy mô 700 lô, sạp kinh doanh các mặt hàng hoa kiểng, cây cảnh, bonsai.

Cần Thơ: 700 lô, sạp kinh doanh hoa kiểng Tết được miễn phí mặt bằng, điện, nước - Ảnh 1.

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương, phát biểu tại cuộc họp

Doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn, hộ nông dân tham gia chợ hoa Xuân được miễn phí tiền thuê mặt bằng, điện, nước.

Ông Hà Vũ Sơn nhấn mạnh: "Mục đích tổ chức chợ hoa Xuân nhằm tạo điều kiện kết nối giữa thương nhân, nhà vườn, hộ sản xuất hoa kiểng thành phố và một số tỉnh ĐBSCL có cơ hội kết nối giao thương, giao lưu, trao đổi hàng hóa. Đồng thời, hỗ trợ các nhà vườn trên địa bàn được kinh doanh, mua bán hoa kiểng Tết".

Song song đó, chợ hoa cũng phục vụ nhu cầu tham quan và mua sắm của người dân, du khách và khu vực lân cận trong dịp Tết Nguyên đán.

Chợ hoa Xuân ở Cần Thơ dự kiến bắt đầu từ ngày 7-2 đến ngày 16-2 (nhằm ngày 20 đến sáng 29 tháng Chạp âm lịch). Đây là năm thứ 3, TP Cần Thơ thực hiện chợ hoa Xuân và miễn phí tiền thuê mặt bằng, điện, nước… cho nhà vườn và tiểu thương buôn bán hoa kiểng.

Tin liên quan

Rộn ràng hoa Tết

Rộn ràng hoa Tết

Các làng hoa ở nhiều địa phương đã sẵn sàng "đổ bộ" sản phẩm vào thị trường Tết Bính Ngọ 2026

Làng hoa Tết gượng dậy sau bão lũ

Bão lũ khiến nhiều làng hoa ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên bị thiệt hại nặng nề, song nhà vườn vẫn nỗ lực chuẩn bị cho vụ hoa Tết nguyên đán sắp tới

Thị trường pháo hoa Tết bắt đầu nóng, giá tăng 50.000 - 100.000 đồng/hộp

(NLĐO) – Khách mua pháo hoa cận ngày Tết, giá sẽ cao hơn bình thường từ 50.000 – 100.000 đồng/hộp.

Cần Thơ chợ hoa xuân tết bính ngọ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo