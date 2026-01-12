Cần Thơ: 700 lô, sạp kinh doanh hoa kiểng Tết được miễn phí mặt bằng, điện, nước

Ngày 12-1, UBND TP Cần Thơ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12-2025. Báo cáo tại cuộc họp, ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ - cho biết "Chợ hoa Xuân Bính Ngọ năm 2026" được tổ chức tại Quảng trường Tây Đô ở phường Hưng Phú, với quy mô 700 lô, sạp kinh doanh các mặt hàng hoa kiểng, cây cảnh, bonsai.

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương, phát biểu tại cuộc họp

Doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn, hộ nông dân tham gia chợ hoa Xuân được miễn phí tiền thuê mặt bằng, điện, nước.

Ông Hà Vũ Sơn nhấn mạnh: "Mục đích tổ chức chợ hoa Xuân nhằm tạo điều kiện kết nối giữa thương nhân, nhà vườn, hộ sản xuất hoa kiểng thành phố và một số tỉnh ĐBSCL có cơ hội kết nối giao thương, giao lưu, trao đổi hàng hóa. Đồng thời, hỗ trợ các nhà vườn trên địa bàn được kinh doanh, mua bán hoa kiểng Tết".

Song song đó, chợ hoa cũng phục vụ nhu cầu tham quan và mua sắm của người dân, du khách và khu vực lân cận trong dịp Tết Nguyên đán.

Chợ hoa Xuân ở Cần Thơ dự kiến bắt đầu từ ngày 7-2 đến ngày 16-2 (nhằm ngày 20 đến sáng 29 tháng Chạp âm lịch). Đây là năm thứ 3, TP Cần Thơ thực hiện chợ hoa Xuân và miễn phí tiền thuê mặt bằng, điện, nước… cho nhà vườn và tiểu thương buôn bán hoa kiểng.