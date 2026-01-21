VIDEO
Gương mặt thẫn thờ của cổ động viên TP HCM khi U23 Việt Nam nhận thất bại không ngờ

Ngọc Vân - Thanh Trúc -

(NLĐO) - U23 Việt Nam dừng bước tại bán kết, nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt nhiều cổ động viên, ánh mắt tiếc nuối, lặng người sau trận đấu.

