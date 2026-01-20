Hai thái cực ở trận bán kết của U23 Việt Nam

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, U23 Việt Nam đang thể hiện hình ảnh của một tập thể ổn định, tự tin và giàu khát vọng. Ở VCK U23 châu Á 2026, đại diện Đông Nam Á là đội duy nhất toàn thắng ở vòng bảng và tứ kết. Đồng thời, "Những chiến binh sao vàng" đã ghi 8 bàn, ngang bằng thành tích vào năm 2018 khi Việt Nam giành ngôi á quân.

Hành trình tiến vào bán kết của U23 Việt Nam (trái) và U23 Trung Quốc hoàn toàn khác nhau

Trong khi đó, Trung Quốc có mặt ở bán kết với hàng phòng ngự gần như hoàn hảo. Bốn trận giữ sạch lưới, ba trận hòa không bàn thắng và màn trình diễn xuất thần của thủ môn Li Hao cho thấy họ là đối thủ cực kỳ khó chịu.

Chiến thắng trước đương kim á quân Uzbekistan ở tứ kết đã tiếp thêm niềm tin cho thầy trò HLV Antonio Puche.

Ở lần đầu tiên thi đấu bán kết tại sân chơi châu lục, U23 Trung Quốc nhiều khả năng cũng sẽ theo đuổi triết lý "phòng ngự là ưu tiên hàng đầu".

Đối diện "bức tường thép", những tình huống cố định có thể trở thành chìa khóa của trận đấu. Ở vòng bảng, U23 Việt Nam đã khai thác rất hiệu quả các pha bóng chết khi ghi 2 bàn từ phạt góc và 2 bàn trên chấm phạt đền.

Mặc dù hiệu quả của các tình huống cố định có phần giảm sút ở trận đấu gặp U23 UAE, đó vẫn là "vũ khí" đủ sức tạo khác biệt trước một đối thủ chơi co cụm như đội bóng đất nước tỉ dân.

U23 Trung Quốc đại diện cho lối chơi phòng ngự kỷ luật

Trận bán kết sắp tới là lần đầu tiên U23 Việt Nam đối đầu U23 Trung Quốc ở VCK U23 châu Á. Tại ASIAD 2002 và ASIAD 2010, "Những chiến binh sao vàng" đều nhận thất bại "tâm phục khẩu phục" trước đại diện Đông Á. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik từng dẫn dắt U22 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U22 Trung Quốc hồi tháng 11-2025.

U23 Việt Nam thể hiện tư duy thi đấu chủ động, linh hoạt

Tờ Chosun của Hàn Quốc gọi trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc là "cuộc đối đầu giữa mũi giáo và tấm khiên". Nếu giữ được sự tỉnh táo và phát huy tốt các "đòn đánh" then chốt, "mũi giáo" Việt Nam hoàn toàn có thể xuyên thủng "tấm khiên" Trung Quốc, qua đó tạo nên một đêm lịch sử nữa cho bóng đá trẻ nước nhà.

Hầu hết các cầu thủ đã đánh bại Trung Quốc ở Panda Cup năm ngoái đều tham dự giải đấu đang diễn ra tại Ả Rập Saudi. Phát biểu trước trận bán kết, HLV Kim Sang-sik cho biết toàn đội đạt trạng thái sẵn sàng cao nhất về thể lực lẫn tinh thần, quyết tâm giành chiến thắng để mang niềm vui đến cho người hâm mộ.