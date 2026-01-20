U23 Việt Nam dừng chân ở bán kết U23 châu Á 2026

Trước trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, thầy trò ông Kim Sang-sik được đánh giá cao hơn đối thủ. Trong hành trình vào tới Top 4 châu lục, U23 Việt Nam không dựa vào một cá nhân đơn lẻ, mà được nâng đỡ bởi một tập thể có chiều sâu, với nhiều gương mặt đủ khả năng định đoạt trận đấu.

Tuy nhiên, U23 Trung Quốc là đội duy nhất chưa thủng lưới kể từ đầu vòng chung kết U23 châu Á 2026. Đại diện bóng đá Đông Á được đánh giá là đội bóng có lối chơi thực dụng đạt hiệu quả cao ở giải đấu kỳ này. Đoàn quân HLV Antonio Puche thi đấu kỷ luật và "lỳ lợm", khó bị khuất phục.

Việc hoàn thành mục tiêu lọt vào top 4 giúp U23 Trung Quốc giải tỏa áp lực, sẵn sàng giao đấu U23 Việt Nam với một tinh thần hưng phấn. Trước “khối bê tông” được tổ chức chặt chẽ và vận hành kỷ luật, U23 Việt Nam sẽ cần nhiều hơn sự linh hoạt trong cách tiếp cận trận đấu. Khả năng tạo đột biến cá nhân, những pha xử lý bất ngờ và sự tỉnh táo trong từng thời điểm sẽ đóng vai trò quyết định.

Cuộc chạm trán U23 Trung Quốc không chỉ là màn so tài về thể lực hay kỹ thuật, mà còn là bài kiểm tra về bản lĩnh cầu thủ. Với những gương mặt đã và đang tỏa sáng, U23 Việt Nam có đủ cơ sở để tin vào một kết quả tích cực, thậm chí là tấm vé vào chung kết như ở giải đấu năm 2018.

Đội hình xuất phát U23 Trung Quốc: Thủ môn Li Hao, Hu Hetao, Umidjan Yusup, Liu Haofan, Xiang Yuwang, Kuai Jiwen, Wang Bohao, Peng Xiao, Chen Zeshi, Bao Shengxin, Yang Xi.