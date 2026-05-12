Hai bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ Campuchia mắc bệnh hiểm nghèo

Ngày 12-5, BS Mai Thuỳ Anh, Trưởng Khoa Phụ sản - Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức II, cho biết các bác sĩ tại đây vừa phối hợp cùng ê-kíp chuyên gia Bệnh viện Ung bướu TPHCM phẫu thuật thành công cho nữ bệnh nhân (66 tuổi, quốc tịch Campuchia) có khối u buồng trứng kích thước nặng khoảng 1,5 kg lan rộng trong ổ bụng.

Ê-kíp 2 bệnh viện phẫu thuật cắt bỏ khối u cho người bệnh

Trước đó khoảng 3 tháng, bệnh nhân xuất hiện tình trạng ăn uống kém, sụt cân nhưng không đau bụng, không sốt, không rối loạn tiêu tiểu hay xuất huyết âm đạo. Bệnh nhân đến khám ở địa phương, phát hiện có khối u nhưng sau đó quyết định đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức II điều trị.

Khối u sau khi được ekip cắt bỏ nặng khoảng 1,5 kg

Kết quả thăm khám và CT-scan cho thấy khối u kích thước khoảng 116x130x120 mm, gồm thành phần dịch, nghi u buồng trứng trái. Ngoài ra, phim chụp còn ghi nhận tình trạng phúc mạc dày dạng nốt mảng - dấu hiệu gợi ý tổn thương ác tính lan tràn.

Cận cảnh bác sĩ bóc tách khối u

Do đây là trường hợp nghi ngờ ung thư buồng trứng nguy cơ cao, Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức II đã mời ê-kíp chuyên gia từ Bệnh viện Ung Bướu TPHCM hỗ trợ hội chẩn và phối hợp phẫu thuật.

BSCKII Nguyễn Văn Tiến, Trưởng Khoa Ngoại Phụ khoa - Bệnh viện Ung bướu TP HCM, nhận định đây là bệnh lý thường gặp ở phụ nữ sau mãn kinh nhưng có thể diễn tiến nguy hiểm nếu phát hiện muộn.

"Qua các kết quả cận lâm sàng và hình ảnh học, chúng tôi đánh giá bệnh nhân có khoảng 70% nguy cơ ung thư buồng trứng. Với những trường hợp như vậy, phẫu thuật sớm là cần thiết để vừa điều trị vừa xác định chính xác bản chất khối u" - BS Tiến cho biết.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp đã tiến hành cắt tử cung, hai buồng trứng và mạc nối lớn theo hướng xử trí triệt để như một ca ung thư buồng trứng. Theo BS Tiến, ca mổ diễn ra thuận lợi do khối u chưa xâm lấn phức tạp hay gây biến chứng nặng trong ổ bụng.

Hiện bệnh nhân tỉnh táo, sức khoẻ ổn định và được xuất viện. Sau khi có kết quả giải phẫu bệnh, ê-kíp sẽ đánh giá thêm khả năng hóa trị hoặc điều trị chuyên sâu nếu xác định là ung thư ác tính.

Dù là u lành hay ác tính, với những khối u lớn trên 10 cm vẫn cần phẫu thuật cắt bỏ và làm giải phẫu bệnh. Kết quả giải phẫu bệnh sẽ quyết định hướng điều trị tiếp theo.

Các bác sĩ cảnh báo ung thư buồng trứng là bệnh lý nguy hiểm do thường tiến triển âm thầm. Nếu không được phát hiện và can thiệp sớm, tế bào ung thư có thể lan rộng khắp ổ bụng, di căn đến gan, phổi và nhiều cơ quan khác. Khi bệnh ở giai đoạn muộn, người bệnh có thể phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật lớn kết hợp hóa trị kéo dài. Với phụ nữ sau mãn kinh, nếu phát hiện khối u buồng trứng kích thước lớn, cần được theo dõi sát và có chỉ định phẫu thuật phù hợp, kể cả trong trường hợp chưa xác định rõ lành tính hay ác tính.



