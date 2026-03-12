HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

5 giờ phẫu thuật lấy khối u quái nặng 1,3 kg

Hải Yến

(NLĐO) - Hơn 5 giờ phẫu thuật, khối u nặng 1,3 kg đã được lấy ra trọn vẹn. Sau phẫu thuật, bệnh nhi dần hồi phục và tiếp tục các đợt hóa trị theo phác đồ.

Ngày 12-3, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM cho biết vừa phẫu thuật lấy trọn khối u quái nặng 1,3kg cho bé trai 6 tháng tuổi.

Phẫu thuật lấy khối u quái nặng 1,3kg cho bé trai 6 tháng tuổi - Ảnh 1.

Sau hơn 5 giờ phẫu thuật, ê-kíp đã bóc tách trọn vẹn khối u nặng 1,3kg

Trước một tuần nhập viện, vùng bụng của bé nhô to bất thường và kèm theo ói. Gia đình đưa bé khám ở bệnh viện tuyến dưới và được chuyển tiếp đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 điều trị.

Qua siêu âm, CT-scan, bé được chẩn đoán mắc u tế bào mầm sau phúc mạc. Bệnh nhi cần trải qua 4 chu kỳ hóa trị để làm giảm kích thước của khối u. Tuy nhiên, sau 1 chu kỳ hóa trị và đang tiến hành chu kỳ tiếp theo, tình trạng bệnh không thuyên giảm. Xét nghiệm AFP (xét nghiệm máu nhằm đo nồng độ protein để tầm soát, chẩn đoán một số ung thư tế bào mầm) có giảm nhưng kích thước khối u vẫn tăng lên và gây sức ép lên các cơ quan khác khiến bệnh nhi ngày càng khó thở.

Trước dấu hiệu của hội chứng u quái tăng trưởng cực kỳ hiếm gặp, BSCK2 Nguyễn Thanh Trúc, Trưởng Khoa Phẫu thuật trong ngày-Bệnh viện Nhi Đồng 2, đã hội chẩn cùng các giáo sư quốc tế và quyết định phẫu thuật lấy u.

Do cấu trúc mạch máu phức tạp, hình ảnh từ CT-scan cho thấy khối u đã che khuất tĩnh mạch chủ dưới, tĩnh mạch lớn nhất của vùng bụng và cuống mạch máu thận. Vì vậy, ê-kíp phẫu thuật đã cẩn thận bóc tách để bảo tồn, tránh gây tổn thương tất cả mạch máu chưa biết.

Hơn 5 giờ phẫu thuật, khối u nặng 1,3 kg đã được lấy ra trọn vẹn. Sau phẫu thuật, bệnh nhi dần hồi phục và tiếp tục các đợt hóa trị theo phác đồ điều trị.

BS Trúc cho biết đây là u quái có thành phần ác tính, được hình thành và phát triển với kích thước lớn, gây chèn ép các bộ phận trong ổ bụng. So với các vị trí và cơ quan khác, u ở sau phúc mạc thuộc trường hợp rất ít gặp.

Hằng năm, bệnh viện thường xuyên tiếp nhận và điều trị các trường hợp u quái nhưng u lành tính chiếm đa số. Riêng trường hợp này có thành phần ác tính và có khả năng kháng lại thuốc hóa trị. Vậy nên việc theo dõi sát và kịp thời tình trạng của trẻ là rất quan trọng

"Không phải tất cả trường hợp xuất hiện khối ở vùng bụng đều là khối u hay ung thư. Khi trẻ có bất kỳ triệu chứng bất thường nào khiến phụ huynh lo lắng, đặc biệt là khi sờ thấy khối ở bụng, phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được bác sĩ nhi khoa kịp thời thăm khám và điều trị nếu có"-BS Trúc lưu ý thêm.

Bé trai 4 tuổi đau đớn vì khối u "quái” khổng lồ ở hốc mắt

Bé trai 4 tuổi đau đớn vì khối u "quái” khổng lồ ở hốc mắt

(NLĐO) - Khối u lớn ở hốc mắt trái chiếm gần nửa mặt khiến bé trai 4 tuổi đau đớn, khóc cả ngày lẫn đêm

Chuyên gia đến từ Mỹ để hội chẩn ca bệnh 10 năm mang u quái khổng lồ trên mặt

(NLĐO) - Phải có ít nhất 10 chuyên khoa cho ca đại phẫu thuật u quái này, hội chẩn cùng các bác sĩ của nhiều chuyên khoa ung bướu, răng hàm mặt, tạo hình vi phẫu, tim mạch can thiệp, tai mũi họng, thần kinh, phổi, hàm… đến từ nhiều quốc gia.

Chạy đua cứu người đàn ông 10 năm mang khối u quái khổng lồ trên mặt

(NLĐO) - Các bác sĩ đang chạy đua với thời gian để cứu một người đàn ông bị khối u có kích thước 23x50 cm ăn hết hàm mặt, căng cứng như 1 quả bom sắp nổ, có dấu hiệu hoại tử.

