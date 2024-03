Bệnh viện tuyến quận mổ được u quái buồng trứng lớn

Ngày 7-3, Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp cho biết lần đầu tiên các bác sĩ tại đây phẫu thuật cắt bỏ u quái buồng trứng kích thước lớn cho bệnh nhân P.T.H (35 tuổi, ngụ quận 12, TP HCM) gây hoại tử vòi trứng



Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp mổ khối u quái cho nữ bệnh nhân 35 tuổi

Theo đó, chị H. nhập viện trong tình trạng đau hố chậu phải trước đó 3 ngày. Bệnh nhân đau từng cơn, không buồn nôn, không nôn, không sốt, tiêu tiểu bình thường, cơn đau kéo dài và tăng dần.

"Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết đã phát hiện một khối u buồng trứng hơn 1 năm qua. Siêu âm ổ bụng và siêu âm đầu dò âm đạo cho thấy bệnh nhân bị một khối u buồng trứng lớn vùng hạ vị bên phải, kèm theo dõi u bì buồng trứng phải" - BS Dương Minh Tú, Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp, cho hay.

Nhanh chóng, các bác sĩ đã hội chẩn liên viện với Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Sau khi hội chẩn, thạc sĩ, BS Qua Qua Nhị Chí Chinh - Khoa Sản phụ cùng BS Chuyên khoa I Phạm Xuân Bốn - Khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u quái buồng trứng cho bệnh nhân.

"Ban đầu, chúng tôi dự định mổ nội soi cho bệnh nhân. Tuy nhiên, do trên bụng có vết mổ cũ, ổ bụng bị dính nhiều, khó tách, trong khi khối u buồng trứng phải bị xoắn hai vòng gây hoại tử vòi trứng. Do đó, chúng tôi đã chuyển sang mổ hở. Sau hơn 1 giờ các bác sĩ đã bóc tách khối u to khoảng 12x10x8cm" - bác sĩ Chí Chinh nói.

Khối u quái buồng trứng sau khi được các bác sĩ bóc tách thành công

Hiện bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn; bớt đau vết mổ, vết mổ khô, không sưng nề và có thể xuất viện.

Theo BS Chí Chinh, u quái buồng trứng chiếm khoảng 30% các loại u buồng trứng. U quái phần lớn có tính bẩm sinh, hình thành từ trong phôi thai của bé gái. Dù u ít ảnh hưởng chức năng sinh sản nhưng nếu kích thước u quái càng lớn càng có nguy cơ vặn xoắn khi sinh hoạt, thay đổi tư thế hằng ngày. Vì vậy, nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, khối u có thể xoắn nhiều, gây ra những biến chứng như hoại tử, sốc nhiễm trùng nhiễm độc, thậm chí tử vong.

Các bác sĩ khuyến cáo trung bình 6 tháng - 1 năm, phụ nữ nên tầm soát bằng siêu âm các cơ quan sinh sản nhằm sớm phát hiện bất thường.

BS Chuyên khoa I Đinh Văn Được, phụ trách Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp, cho biết thêm nhằm giảm áp lực cho tuyến trên bệnh viện đã phối hợp với các bác sĩ, giảng viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và chỉ đạo tuyến từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định để nâng cao chất lượng, năng lực điều trị cho người bệnh.