VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Kết quả xổ số
image

Hai đoạn clip liên quan trúng xổ số miền Nam khiến dân mạng phát “sốt”

Thu Tâm - Phúc Nguyên -

(NLĐO) – Hai đoạn clip liên quan người trúng số và đại lý trả thưởng cho người trúng độc đắc xổ số miền Nam đang gây “sốt” mạng xã hội.

Video liên quan

Xổ số miền Nam: “Ôm” vé ế, 2 vợ chồng bán vé số dạo trúng độc đắc

Xổ số miền Nam: “Ôm” vé ế, 2 vợ chồng bán vé số dạo trúng độc đắc

Kết quả xổ số 16/05/2026
Xổ số miền Nam: 2 giải độc đắc và 2 giải an ủi lộ diện vào sáng 16-5

Xổ số miền Nam: 2 giải độc đắc và 2 giải an ủi lộ diện vào sáng 16-5

Kết quả xổ số 16/05/2026
Hai giải độc đắc xổ số miền Nam xuất hiện tại TPHCM và Vĩnh Long vào chiều 15-5

Hai giải độc đắc xổ số miền Nam xuất hiện tại TPHCM và Vĩnh Long vào chiều 15-5

Kết quả xổ số 15/05/2026

Ngày 17-5, mạng xã hội liên tục chia sẻ đoạn clip ngắn về việc một đại lý vé số đổi thưởng 30 tỉ đồng tiền mặt cho khách hàng trúng độc đắc xổ số miền Nam.

Hai đoạn clip liên quan trúng xổ số miền Nam khiến dân mạng phát “sốt” - Ảnh 1.

Đại lý vé số Kim Anh 2 chuẩn bị 30 tỉ đồng để đổi thưởng cho khách hàng trúng giải độc đắc. Ảnh cắt ra từ clip

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, đại lý đang gây "sốt" là đại lý vé số Kim Anh 2 ở xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh.

Nơi đây vừa trả thưởng 30 tỉ đồng cho khách hàng may mắn trúng độc đắc (dãy số 660519) 15 vé Bình Dương, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng chiều 15-5.

Cũng trong ngày 17-5, một đoạn clip khác ghi lại hình ảnh một nữ tiểu thương đang bán hải sản ngoài chợ thì bỗng dưng reo hò lên khi phát hiện mình trúng giải nhất 30 triệu đồng của một đài.

Người này sau đó ôm nữ tiểu thương khác "nhảy múa" khiến nhiều tiểu tại chợ tỏ ra bất ngờ. Theo tìm hiểu, sự việc diễn ra vào chiều 16-5 tại một khu chợ bán hải sản ở Vũng Tàu (TPHCM).

Hai đoạn clip liên quan trúng xổ số miền Nam khiến dân mạng phát “sốt” - Ảnh 2.
Hai đoạn clip liên quan trúng xổ số miền Nam khiến dân mạng phát “sốt” - Ảnh 3.

Nữ tiểu thương vui mừng khi trúng 30 triệu đồng xổ số miền Nam. Ảnh cắt ra từ clip

Trước đó, clip về anh Vinh - tài xế của trại hòm Sáu Lợi ở xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh - trúng độc đắc 10 tỉ đồng cũng gây "bão" mạng xã hội.

Hai đoạn clip liên quan trúng xổ số miền Nam khiến dân mạng phát “sốt” - Ảnh 4.

Tài xế của trại hòm Sáu Lợi vui mừng khi trúng độc đắc 10 tỉ đồng. Ảnh cắt ra từ clip

"Thằng Vinh có hoàn cảnh rất khó khăn. Lúc phát hiện trúng số, nó mừng lắm. Hôm sau đi làm, tôi thấy đôi mắt nó sâu hoắm có lẽ do mừng quá nên mất ngủ. Do đó, tôi kêu nó tạm nghỉ một ngày cho bình tâm trở lại. Hiện, nó đã trở lại làm việc như thường ngày" - ông Nguyễn Đức Lợi, chủ trại hòm Sáu Lợi, cho biết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo