Sáng 17-5, lộ diện 2 giải độc đắc và 1 giải an ủi xổ số miền Nam

Sáng 17-5, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng trúng 2 giải độc đắc và 2 giải an ủi vé số của 2 đài là Bình Phước và TPHCM.

Theo đó, vé số Bình Phước, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng chiều 16-5, giải độc đắc (dãy số 822472) được xác định tiếp tục trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 12 vé Bình Phước là đại lý vé số Khắc Duy ở phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Phước, giải độc đắc (dãy số 911805) của vé số TPHCM được xác định trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng trúng độc đắc tổng cộng 2 vé TPHCM là đại lý vé số Thành Tâm 2 ở xã Hòa Lợi, TPHCM.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Bình Phước cũng trúng tại TPHCM và tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long) và đại lý vé số Như Ý 21 ở phường Thới Hòa (TPHCM).

Tuần trước, giải độc đắc của vé số TPHCM cũng trúng tại TPHCM; còn giải độc đắc của vé số Bình Phước đến nay vẫn chưa tìm ra khách hàng trúng 32 tỉ đồng.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 17-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.