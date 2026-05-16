Xổ số miền Nam: 2 giải độc đắc và 2 giải an ủi lộ diện vào sáng 16-5

Sáng 16-5, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng trúng 2 giải độc đắc và 2 giải an ủi vé số của 2 đài là Vĩnh Long và Bình Dương.

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Vĩnh Long trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Duy, ĐLVS Bảy Phú Lâm

Theo đó, vé số Vĩnh Long, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng chiều 15-5, giải độc đắc (dãy số 216215) được xác định "ở lại" tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Vĩnh Long là đại lý vé số Bảy Phú Lâm ở phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Vĩnh Long trúng tại TP Cần Thơ. Nơi đổi thưởng là các đại lý Trung Nghĩa ở xã Phong Điền, TP Cần Thơ.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 660519) của vé số Bình Dương được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng trúng độc đắc tổng cộng 15 vé Bình Dương là đại lý vé số Kim Anh 2 ở xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh.

Giải độc đắc của vé số Bình Dương trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Kim Anh 2

Giải an ủi của vé số Bình Dương được xác định cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Tuấn ở xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Bình Dương trúng tại TPHCM; còn giải độc đắc của vé số Vĩnh Long trúng tại tỉnh An Giang.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 16-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là Long An, TPHCM, Hậu Giang và Bình Phước.