Hình ảnh mãn nhãn trên sông nước Cần Thơ

Ngày 4-11, trên sông Maspéro (TP Cần Thơ) đã diễn ra cuộc tranh tài của 61 đội ghe ngo nam và nữ. Đây là một trong những hoạt động tại Lễ hội Ok Om Bok – Đua ghe ngo TP Cần Thơ năm 2025.

VIDEO: Các đội đua ghe ngo hào hứng tham gia tranh tài

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết thời gian qua, cấp ủy, chính quyền thành phố đã tập trung huy động và phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực để chăm lo đời sống và tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số an tâm lao động, sản xuất.

Trong nỗ lực xây dựng một Cần Thơ văn minh, hiện đại, thành phố đặc biệt chú trọng việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer.

Đặc biệt, Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe ngo là một nét văn hóa truyền thống đặc sắc lâu đời của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ, tạo sinh khí vui tươi, đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc anh em của các địa phương trong vùng.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại lễ khai mạc

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị tất cả các đội ghe ngo thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, vui tươi trong giao lưu, thi đấu; đem hết khả năng để phục vụ khán giả.

Các đội đua ghe ngo đem hết khả năng để phục vụ khán giả

Ban tổ chức trao hỗ trợ cho các đội

Ngoài ra, tổ trọng tài với trọng trách điều hành giải trên tinh thần vô tư, khách quan, phản ánh một cách trung thực thành tích của các đội, nhằm động viên sự phát triển phong trào và góp phần cho giải đua ghe ngo thành công tốt đẹp.

Đây là một trong những hoạt động hấp dẫn nhất tại Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe ngo TP Cần Thơ năm 2025

Giải đua ghe ngo diễn ra 2 ngày 4 và 5-11. Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tổng giá trị giải thưởng cho các đội đoạt giải và thắng ở vòng loại lên đến 1,4 tỉ đồng.