Sức hút từ lễ hội ở Cần Thơ: Vô địch đua ghe ngo sẽ nhận giải thưởng lớn

Ngày 4-11, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho biết tổng tiền thưởng, cúp, cờ và các vật phẩm lưu niệm tại giải đua ghe ngo năm nay gần 1,5 tỉ đồng.

Điểm nhấn đáng chú ý là cơ cấu giải thưởng hấp dẫn. Cụ thể, đội giành chức vô địch ở nội dung nam và nữ sẽ nhận 200 triệu đồng. Các giải nhì, ba và tư lần lượt nhận 150 triệu đồng, 100 triệu đồng và 80 triệu đồng.

Các đội luyện tập để chuẩn bị thi đấu

Không chỉ vòng chung kết, ngay từ các vòng loại, mỗi đội thắng cuộc có thể nhận số tiền thưởng 5-10 triệu đồng.

Giải đua ghe ngo là một hoạt động của Lễ hội Ok Om Bok – Đua ghe ngo TP Cần Thơ năm 2025, diễn ra từ ngày 3 đến 5-11. Dự kiến, lễ khai mạc sẽ diễn ra vào trưa nay.

Đua ghe ngo là môn thể thao truyền thống, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và sự khéo léo của người dân vùng sông nước. Đây còn là dịp để quảng bá hình ảnh văn hóa đặc sắc, con người năng động, thân thiện của TP Cần Thơ.

Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn

Giải năm nay có 61 đội tham gia tranh tài (53 đội nam và 8 đội nữ), trong đó có 48 đội của TP Cần Thơ và 13 đội đến từ tỉnh Cà Mau.