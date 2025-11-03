Tối 3-11, tại phường Phú Lợi, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đã khai mạc Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe ngo năm 2025.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết Ok Om Bok là lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ, được tổ chức vào dịp rằm tháng 10 âm lịch hàng năm. Lễ hội này là một trong những di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại lễ khai mạc

Lãnh đạo TP Cần Thơ tham dự khai mạc lễ hội

Đây là sự kiện văn hóa được chờ đón và thu hút sự quan tâm của người dân trong và ngoài thành phố, đặc biệt là đồng bào Khmer các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL.

"Lễ hội là một bước tiến mới, ngoài việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, còn đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá và kích cầu du lịch của thành phố" – ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh.

Đến với lễ hội lần này, du khách không chỉ được hòa mình trong không khí sôi nổi của giải đua ghe ngo mà còn thưởng thức món cốm dẹp được làm từ những bông lúa nếp ngon nhất của vùng đất đồng bằng.

Màn trình diễn ấn tượng tại lễ khai mạc

Đông đảo du khách đến xem lễ hội

Lãnh đạo thành phố hy vọng thông qua lễ hội, Cần Thơ sẽ tiếp tục được đón nhận là một điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, ấn tượng trong lòng du khách và bè bạn gần xa.

Cùng ngày, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ đã khai mạc buổi trình diễn thả đèn nước và ghe Cà Hâu năm 2025 trong khuôn khổ Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe ngo năm 2025 .

Buổi trình diễn thả đèn nước và ghe Cà Hâu năm 2025 thu hút đông đảo du khách

Theo quan niệm của người Khmer, nghi thức thả đèn nước trong Lễ hội Ok Om Bok mang đậm tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp và sắc màu tôn giáo mà người Khmer muốn bày tỏ lòng tri ân của mình đối với thiên nhiên đã phù hộ con người làm ăn sinh sống bình yên và mang lại nhiều điều tốt đẹp.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, thông tin: "Trình diễn thả đèn nước nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, góp phần nâng cao nhận thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer. Song song đó là đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân trong thời kỳ hội nhập và phát triển".