Hình ảnh trái ngược về triều cường ở Cần Thơ

Trong 2 ngày qua, tại một số điểm trên các tuyến đường như Mậu Thân, Lê Đức Thọ, Nguyễn Văn Cừ, Cách Mạng Tháng Tám ở TP Cần Thơ, nước ngập từ 0,3 đến 0,5m.

Đoạn đường Cách Mạng Tháng Tám giao với đường Lê Đức Thọ, phường Bình Thủy, TP Cần Thơ bị ngập sâu khiến xe lưu thông khó khăn nên lực lượng thường trực thuộc Ban Chỉ huy Quân sự phường Bình Thủy phải túc trực hỗ trợ người dân.

Đặc biệt, ở khu vực phường Bình Thủy, nước ngập không chỉ giao thông gặp khó khăn mà nhà dân, các hàng quán phải kê hàng hóa lên cao để tránh hư hỏng. Nhiều hộ dân buôn bán nhỏ than phiền vì tình trạng ngập lụt kéo dài làm ế ẩm, khách ngại ghé mua.

Ông Nguyễn Văn Hùng, ngụ phường Bình Thủy, cho biết: "Năm nào cũng vậy, cứ triều cường dâng cao là đường sá ngập sâu khiến việc đi lại rất vất vả, trẻ nhỏ đi học cũng gặp nhiều nguy hiểm".

Trong khi đó, khu vực bến Ninh Kiều (thuộc phường Ninh Kiều) không bị ngập sâu như những năm trước nhờ có bờ kè, hệ thống đê bao và âu thuyền đã phát huy hiệu quả việc chống ngập. Do đó, du khách và người dân ở khu vực này rất vui mừng.

Bờ kè Bến Ninh Kiều và đê bao tạm góp phần hạn chế triều cường so với những năm trước đây

Công viên Bến Ninh Kiều và khu vực phố đi bộ không bị ngập sâu như những năm trước

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đợt triều cường này còn kéo dài vài ngày tới nên mực nước trên sông Hậu tại Cần Thơ có thể tiếp tục dâng cao. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh, hạn chế đi lại vào giờ triều cường đạt đỉnh và có biện pháp bảo quản tài sản, hàng hóa.