TP HCM sắp có triều cường với mức độ rủi ro thiên tai cấp 2

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết đến 7 giờ hôm nay (4-9), mực nước đỉnh triều cường cao nhất ngày thực đo tại trạm trên sông Sài Gòn - Đồng Nai đều ở mức dưới báo động 1. Trong 24 giờ qua, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm lên nhanh và còn ở mức thấp.

Dự báo cho thấy mực nước tại hầu hết các trạm trên hệ thống sông Sài Gòn sẽ tiếp tục lên theo kỳ triều cường Rằm tháng Bảy Âm lịch.

Đỉnh triều cao nhất trong đợt này ở TP HCM có khả năng xuất hiện vào ngày 9 và 10-9

Theo đó, đỉnh triều cao nhất trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 9 và 10-9 (nhằm ngày 18 và 19 tháng Bảy Âm lịch).

Tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể đạt mức 1,5-1,58 m (mức báo động 2-3) và thời gian xuất hiện từ 5-7 giờ và 16-18 giờ; tại trạm Thủ Dầu Một đạt mức 1,55-1,65 m (xấp xỉ hoặc trên báo động 3 là 0,05 m).

Mức độ rủi ro thiên tai khu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai được xác định ở cấp độ 2.

Cơ quan dự báo cũng nhận định đây là kỳ triều cường cao trong năm, cần đề phòng ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng tới giao thông và các hoạt động kinh tế - xã hội khu vực TP HCM.