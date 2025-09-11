Mưa lớn kết hợp triều cường, đường Trần Xuân Soạn ngập sâu

Đường Trần Xuân Soạn bị ngập do mưa lớn kết hợp triều cường

Đến khoảng 19 giờ, nước dâng cao, tràn lên mặt đường khiến nhiều đoạn ngập sâu quá nửa bánh xe máy. Người dân di chuyển khó khăn, phải len lỏi để tránh những hố trũng, cống thoát nước ngập.

Xe bị "chết máy" trong lúc người dân di chuyển trên đường Trần Xuân Soạn

CLIP: Ngập nặng ở đường Trần Xuân Soạn

Người dân vất vả di chuyển trên tuyến đường bị ngập nước

Anh Trần Thanh Nhã (SN 2002), sống tại khu vực này, cho biết: "Hôm nay nước lên muộn hơn hai hôm trước. Mặc dù năm nay triều cường không tràn vào nhà, song giao thông vẫn bị ảnh hưởng. Đoạn đường này xe container ra vào nhiều, mưa to nước lên vào giờ tan tầm nên giao thông ách tắc, di chuyển khó khăn".

Theo ghi nhận, tình trạng ngập trên tuyến đường này tái diễn thường xuyên, trở thành nỗi ám ảnh thường trực của người dân trong khu vực.

Sau cơn mưa, triều cường vẫn chưa xuống, nước ngoài sông tiếp tục tràn vào đường



