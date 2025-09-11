HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Mưa lớn kết hợp triều cường, đường Trần Xuân Soạn ngập sâu

CHÍ NGUYÊN

(NLĐO) - Khoảng 18 giờ 30 phút hôm nay (11-9), mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường tiếp tục gây ngập sâu trên đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận, TP HCM).

Mưa lớn kết hợp triều cường: Đường Trần Xuân Soạn lại ngập sâu - Ảnh 1.

Đường Trần Xuân Soạn bị ngập do mưa lớn kết hợp triều cường

Đến khoảng 19 giờ, nước dâng cao, tràn lên mặt đường khiến nhiều đoạn ngập sâu quá nửa bánh xe máy. Người dân di chuyển khó khăn, phải len lỏi để tránh những hố trũng, cống thoát nước ngập.

Mưa lớn kết hợp triều cường: Đường Trần Xuân Soạn lại ngập sâu - Ảnh 2.

Xe bị "chết máy" trong lúc người dân di chuyển trên đường Trần Xuân Soạn

CLIP: Ngập nặng ở đường Trần Xuân Soạn

Mưa lớn kết hợp triều cường: Đường Trần Xuân Soạn lại ngập sâu - Ảnh 3.
Mưa lớn kết hợp triều cường: Đường Trần Xuân Soạn lại ngập sâu - Ảnh 4.

Người dân vất vả di chuyển trên tuyến đường bị ngập nước

Anh Trần Thanh Nhã (SN 2002), sống tại khu vực này, cho biết: "Hôm nay nước lên muộn hơn hai hôm trước. Mặc dù năm nay triều cường không tràn vào nhà, song giao thông vẫn bị ảnh hưởng. Đoạn đường này xe container ra vào nhiều, mưa to nước lên vào giờ tan tầm nên giao thông ách tắc, di chuyển khó khăn".

Theo ghi nhận, tình trạng ngập trên tuyến đường này tái diễn thường xuyên, trở thành nỗi ám ảnh thường trực của người dân trong khu vực.

Mưa lớn kết hợp triều cường: Đường Trần Xuân Soạn lại ngập sâu - Ảnh 5.

Sau cơn mưa, triều cường vẫn chưa xuống, nước ngoài sông tiếp tục tràn vào đường


Tin liên quan

Đường Trần Xuân Soạn thành sông, loạt xe chết máy, nhiều người chỉ biết chịu trận

Đường Trần Xuân Soạn thành sông, loạt xe chết máy, nhiều người chỉ biết chịu trận

(NLĐO) - Chiều 19-10, phóng viên đến ghi nhận tình trạng ngập nước do triều cường trên tuyến đường Trần Xuân Soạn (quận 7, TP HCM).

TP HCM: Người dân "bì bõm" qua đường Trần Xuân Soạn

(NLĐO) - Trận mưa kết hợp triều cường khiến đường Trần Xuân Soạn bị ngập, người dân đi lại khó khăn.

TP HCM: Triều cường dâng cao, nước ngập đường Trần Xuân Soạn

(NLĐO) - Người dân cho biết vào những năm trước, nước chỉ ngập nặng vào các tháng 8, 9, 10 nhưng năm nay, dù mới tháng 4, triều cường đã lên rất cao.

mưa lớn kéo dài triều cường dân cao ngập sâu đường Trần Xuân Soạn TP HCM
