VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Khoảnh khắc đứa trẻ rơi khỏi ban công tầng hai được người dân kịp thời cứu

Theo Vietnamnet -

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc thót tim khi một đứa trẻ khoảng 3 tuổi treo lơ lửng ngoài ban công tầng hai và được người phụ nữ kịp thời cứu khi rơi xuống.

Video liên quan

Clip: Tài xế dừng xe lề đường bị trộm cuỗm ngay điện thoại

Clip: Tài xế dừng xe lề đường bị trộm cuỗm ngay điện thoại

Video 03/10/2025

Xúc động cảnh ông lão Hà Nội đẩy xe giữa dòng nước ngập đưa vợ đi khám bệnh

Video 03/10/2025

Nhóm người thoát nạn trong gang tấc khi băng qua điểm sạt lở trên đèo Khau Phạ

Video 03/10/2025
Audio: Loạt bê bối của Hoàng Hường và nụ cười khó hiểu trước máy quay

Audio: Loạt bê bối của Hoàng Hường và nụ cười khó hiểu trước máy quay

AI 365 04/10/2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo