Khoảnh khắc vỡ òa của hàng ngàn CĐV sau bàn thắng quyết định HCV SEA Games 33

Ngọc Vân -

(NLĐO) - Bàn thắng phút 95 của Thanh Nhàn giúp U22 Việt Nam ngược dòng thắng U22 Thái Lan, trận đấu khép lại trong cảm xúc vỡ òa của người hâm mộ.

Sau khi để U22 Thái Lan dẫn trước hai bàn trong hiệp 1, U22 Việt Nam bước vào hiệp 2 với quyết tâm cao. Tại khu vực đường Lê Lợi (phường Bến Thành, TP HCM), đông đảo người hâm mộ tập trung theo dõi trận đấu trong không khí căng thẳng, dõi theo từng diễn biến trên sân.

Khoảnh khắc vỡ òa của hàng ngàn cổ động viên sau bàn thắng ấn định ngôi vô địch SEA Games 33 - Ảnh 1.

Nét mặt thất thần của cổ động viên khi U22 Việt Nam phải nhận bàn thua sớm.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 49 khi Đình Bắc thực hiện thành công quả phạt đền, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Bàn thắng giúp U22 Việt Nam lấy lại thế trận, đồng thời khơi dậy niềm tin nơi các cổ động viên. Không khí cổ vũ trở nên sôi động hơn khi đội tuyển liên tục gia tăng sức ép về phía khung thành U22 Thái Lan.

Khoảnh khắc vỡ òa của hàng ngàn cổ động viên sau bàn thắng ấn định ngôi vô địch SEA Games 33 - Ảnh 2.

Niềm hy vọng trở lại trên gương mặt cổ động viên khi U22 Việt Nam ghi bàn rút ngắn tỉ số.

Trận đấu được đẩy lên cao trào ở những phút cuối. Khi đồng hồ bước sang phút 95, Thanh Nhàn tung cú dứt điểm quyết đoán, ghi bàn thắng nâng tỉ số thành 3-2 cho U22 Việt Nam. Ngay sau bàn thắng, hàng ngàn cổ động viên tại TP HCM đồng loạt reo hò, vẫy cờ và chia sẻ niềm vui chiến thắng.

Khoảnh khắc vỡ òa của hàng ngàn cổ động viên sau bàn thắng ấn định ngôi vô địch SEA Games 33 - Ảnh 3.
Khoảnh khắc vỡ òa của hàng ngàn cổ động viên sau bàn thắng ấn định ngôi vô địch SEA Games 33 - Ảnh 4.
Khoảnh khắc vỡ òa của hàng ngàn cổ động viên sau bàn thắng ấn định ngôi vô địch SEA Games 33 - Ảnh 5.

Niềm vui xen lẫn những giọt nước mắt của cổ động viên khi U22 Việt Nam có màn lội ngược dòng ngoạn mục.

Chiến thắng 3-2 đã khép lại một trận chung kết giàu cảm xúc. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, không khí ăn mừng lan tỏa khắp trung tâm TP HCM, người dân đổ ra đường, cờ đỏ sao vàng rợp phố, chúc mừng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games lần thứ 3.

Khoảnh khắc vỡ òa của hàng ngàn cổ động viên sau bàn thắng ấn định ngôi vô địch SEA Games 33 - Ảnh 6.

Dòng người đổ ra đường trung tâm TP HCM ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam.



