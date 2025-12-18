HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

VFF mạnh tay, U22 Việt Nam được thưởng 2,5 tỉ đồng

Quốc An - Ảnh: ngọc Linh

(NLĐO) Tấm HCV SEA Games 33 - 2025 giúp U22 Việt Nam nhận về phần thưởng 2,5 tỉ đồng từ VFF và các nhà tài trợ.

Ngược dòng mang về chiến thắng thắng đầy cảm xúc trước chủ nhà U22 Thái Lan, U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 với tỉ số 3-2. Đây cũng là lần thứ 3 bóng đá trẻ Việt Nam giành HCV SEA Games trong lịch sử.

Chiến thắng cảm xúc trên đất Thái Lan đã mang về cho U22 Việt Nam số tiền thưởng đến 2,5 tỉ đồng. Trong đó, VFF thưởng 1 tỉ đồng và 1,5 tỉ đồng từ hai nhà tài trợ đội tuyển.

U22 Việt Nam được thưởng 2,5 tỉ đồng - Ảnh 1.

Ở trận chung kết tối 18-12, U22 Việt Nam sớm rơi vào thế khó khi bị dẫn 0-2 trong hiệp 1. Tuy nhiên, những điều chỉnh hợp lý của HLV Kim Sang-sik đã giúp đội bóng lột xác trong hiệp 2.

Đình Bắc rút ngắn tỉ số trên chấm phạt đền ở phút 49, trước khi U22 Việt Nam gỡ hòa 2-2 ở phút 60 nhờ sức ép khiến thủ môn Thái Lan phản lưới. Đến phút 97 của hiệp phụ, Thanh Nhàn ghi bàn quyết định, khép lại màn ngược dòng nghẹt thở và lịch sử.

HLV Kim Sang-sik để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử bóng đá Việt Nam khi dẫn dắt U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 bằng màn ngược dòng kịch tính ngay trên sân Thái Lan. Chiến thắng 3-2 sau hiệp phụ không chỉ mang về tấm HCV danh giá mà còn khẳng định bản lĩnh và vị thế mới của bóng đá trẻ Việt Nam dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc.

Đây cũng là chiến tích giúp U22 Việt Nam thêm tự tin bước vào vòng chung kết U23 châu Á 2026 sắp tới.


Tin liên quan

Thủ tướng chúc mừng đội tuyển U22 và tuyển nữ futsal Việt Nam giành HCV SEA Games 33

Thủ tướng chúc mừng đội tuyển U22 và tuyển nữ futsal Việt Nam giành HCV SEA Games 33

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là thành tích tuyệt vời, ghi nhận sự nỗ lực và cống hiến hết mình của các Đội tuyển tại SEA Games 33.

Thùy Trang chia sẻ về HCV lịch sử của futsal nữ Việt Nam

(NLĐO) - Thùy Trang cùng tuyển futsal Việt Nam đánh bại Indonesia 5-0 và mang về tấm HCV lịch sử của futsal nữ nước nhà tại SEA Games.

Biển người trên đường Lê Lợi tiếp lửa U22 Việt Nam

(NLĐO) – Tối 18-12, khu vực đường Lê Lợi, phường Sài Gòn đã đông người dân TP HCM tập trung theo dõi, cổ vũ cho U22 Việt Nam trước giờ bóng lăn.

