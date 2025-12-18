HLV Kim Sang-sik và những chia sẻ cảm xúc sau HCV SEA Games 33 - 2025

Sau chiến thắng giàu cảm xúc của U22 Việt Nam ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik không giấu được niềm hạnh phúc khi nhìn lại hành trình thành công của bóng đá Việt Nam trong năm nay.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik nói: "Tôi rất vui khi đầu năm đội tuyển giành chức vô địch, và bây giờ U22 cũng lên ngôi. Đó là cảm xúc hạnh phúc rất lớn với cá nhân tôi cũng như toàn đội".

Đánh giá về trận chung kết, nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi sớm bị dẫn trước hai bàn.

"Đầu trận các bạn có vẻ nặng nề tâm lý, có thể từ khán giả chủ nhà rất đông ảnh hưởng, nhưng càng chơi càng hay, càng hết mình, tôi tự hào về họ. Đây cũng sẽ là sự tự tin để tiếp tục tạo nên thành tích ở VCK U23 châu Á" - ông thầy người Hàn Quốc cho biết.

Chiến thắng ngược dòng không chỉ mang về tấm HCV SEA Games 33 mà còn tạo cú hích tinh thần lớn cho bóng đá trẻ Việt Nam. HLV Kim Sang-sik tin rằng sự tự tin này sẽ tiếp tục phát huy ở những đấu trường lớn hơn, đặc biệt là vòng chung kết U23 châu Á sắp tới.

"Đội đã giành hai chức vô địch quan trọng tại Indonesia và Thái Lan. Những thành công đó giúp các cầu thủ thêm tự tin khi bước vào VCK U23 châu Á. Toàn đội sẽ nỗ lực hết sức để hướng tới một thành tích tốt" - HLV Kim Sang-sik khẳng định.

Sau trận đấu, VFF thông báo thưởng U22 Việt Nam 1 tỉ đồng cho tấm HCV. Ngoài ra, hai nhà tài trợ đội tuyển góp thêm 1,5 tỉ đồng, nâng tổng thưởng lên 2,5 tỉ đồng cho thầy trò ông Kim Sang-sik.



