{"KeyVideo":"67a03d99579e65a64ea352eb8910c236","vid":"nld.mediacdn.vn/291774122806476800/2026/3/25/a-clip-xe-ban-tai-ruot-duoi-hanh-hung-khien-3-nguoi-nhap-vien1-1774435177792548849391.mp4","FileName":"291774122806476800/2026/3/25/a-clip-xe-ban-tai-ruot-duoi-hanh-hung-khien-3-nguoi-nhap-vien1-1774435177792548849391.mp4","Poster":"https://nld.mediacdn.vn/.v-thumb/291774122806476800/2026/3/25/a-clip-xe-ban-tai-ruot-duoi-hanh-hung-khien-3-nguoi-nhap-vien1-1774435177792548849391.mp4.jpg","Location":

Khởi tố vụ rượt đuổi, hành hung dã man thương lái mua sầu riêng tại Đồng Tháp

Tin - ảnh: Trọng Tín - Hải Đường -

(NLĐO) - Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng

Video liên quan

Khởi tố vụ hủy hoại 8 ha rừng tại khu vực biên giới Gia Lai

Khởi tố vụ hủy hoại 8 ha rừng tại khu vực biên giới Gia Lai

Khởi tố 1 nguyên giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên ở Đắk Lắk

Khởi tố 1 nguyên giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên ở Đắk Lắk

Khởi tố vụ học sinh đuổi chém nhau gây náo loạn ở Đà Lạt

Khởi tố vụ học sinh đuổi chém nhau gây náo loạn ở Đà Lạt

Công an TPHCM khởi tố 2 người đi xe máy đánh tài xế ô tô

Công an TPHCM khởi tố 2 người đi xe máy đánh tài xế ô tô

Chiều 25-3, liên quan vụ rượt đuổi, hành hung dã man thương lái mua sầu riêng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng.

Khởi tố vụ rượt đuổi , hành hung dã man thương lái mua sầu riêng tại Đồng Tháp - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ án

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 19-3, ông Nguyễn Tấn Hiền (SN 1975; thường trú tỉnh Đắk Lắk) cùng 4 người khác đi mua sầu riêng tại một vựa sầu riêng trên trên bàn ấp Bình Thạnh, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp.

Đến khoảng 2 giờ 30 phút ngày 20-3, trong quá trình thương lượng mua bán, 2 bên phát sinh mâu thuẫn, cự cãi, dẫn đến đánh nhau. Do đó, ông Hiền cùng những người bạn lên xe ô tô bỏ đi.

Lúc này, các đối tượng trong vựa sầu riêng nghĩ nhóm ông Hiền mua sầu riêng nhưng không trả tiền nên dùng xe ô tô đuổi theo.

Khi đến đến gần khu vực Ngã tư Hưng Long ở xã Ngũ Hiệp, các đối tượng bắt kịp rồi dùng ghế đập phá kính xe ô tô, hành hung 4 người trong nhóm của ông Hiền. 

Khi được mọi người can ngăn, 2 bên nói chuyện và biết rõ nguyên nhân do hiểu lầm.

Sau đó, nhóm bên vựa sầu riêng đã đưa những người bị thương bên phía ông Hiền đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo công an các đơn vị cấp tỉnh và Công an xã Ngũ Hiệp khẩn trương phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 tiến hành xác minh, làm việc những người liên quan.

Khởi tố vụ rượt đuổi , hành hung dã man thương lái mua sầu riêng tại Đồng Tháp - Ảnh 3.

Công an xã Ngũ Hiệp làm việc một trong các đối tượng liên quan.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định khởi tố vụ án; đồng thời đang tiếp tiếp tục củng cố lời khai các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

