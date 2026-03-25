Khởi tố vụ hủy hoại 8 ha rừng tại khu vực biên giới Gia Lai

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Prông (Gia Lai) vừa khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội "hủy hoại rừng", liên quan vụ phá rừng quy mô lớn xảy ra tại xã biên giới Ia Pia.

Nhiều diện tích rừng giao cho người dân quản lý, chăm sóc tại xã Ia Pia (Gia Lai) bị cưa hạ để trồng lúa, mì và xà cừ

Sau khi khởi tố, hồ sơ vụ án sẽ được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, qua rà soát diện tích đất lâm nghiệp đã giao cho người dân quản lý, bảo vệ, UBND xã Ia Pia phát hiện tình trạng phá rừng trái pháp luật trên diện tích khoảng 8 ha tại các tiểu khu 948 và 949. Diện tích rừng này được giao cho 4 hộ dân quản lý từ năm 2021-2022, gồm các ông, bà: N.V.B., R.L.T., P.T.H. và N.V.H..

Theo xác minh ban đầu, thời điểm giao khoán, khu vực trên là rừng tự nhiên nghèo. Tuy nhiên, sau đó đã bị cưa phá để trồng cây mì (sắn), lúa và xà cừ. Một số khu vực hiện vẫn còn cây rừng tái sinh.

Do diện tích rừng bị phá lớn, vượt thẩm quyền xử phạt hành chính của cấp xã, UBND xã Ia Pia đã chuyển hồ sơ đến cơ quan kiểm lâm để xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra.