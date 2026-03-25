Pháp luật

Khởi tố vụ hủy hoại 8 ha rừng tại khu vực biên giới Gia Lai

Đức Anh

(NLĐO) - Sau khi phát hiện 8 ha rừng bị cưa phá trái phép, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Prông (Gia Lai) vừa khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội "hủy hoại rừng", liên quan vụ phá rừng quy mô lớn xảy ra tại xã biên giới Ia Pia.

Khởi tố vụ hủy hoại 8 ha rừng tại khu vực biên giới Gia Lai - Ảnh 1.

Nhiều diện tích rừng giao cho người dân quản lý, chăm sóc tại xã Ia Pia (Gia Lai) bị cưa hạ để trồng lúa, mì và xà cừ

Sau khi khởi tố, hồ sơ vụ án sẽ được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, qua rà soát diện tích đất lâm nghiệp đã giao cho người dân quản lý, bảo vệ, UBND xã Ia Pia phát hiện tình trạng phá rừng trái pháp luật trên diện tích khoảng 8 ha tại các tiểu khu 948 và 949. Diện tích rừng này được giao cho 4 hộ dân quản lý từ năm 2021-2022, gồm các ông, bà: N.V.B., R.L.T., P.T.H. và N.V.H..

Theo xác minh ban đầu, thời điểm giao khoán, khu vực trên là rừng tự nhiên nghèo. Tuy nhiên, sau đó đã bị cưa phá để trồng cây mì (sắn), lúa và xà cừ. Một số khu vực hiện vẫn còn cây rừng tái sinh.

Do diện tích rừng bị phá lớn, vượt thẩm quyền xử phạt hành chính của cấp xã, UBND xã Ia Pia đã chuyển hồ sơ đến cơ quan kiểm lâm để xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra.

Gia Lai chỉ đạo xử lý nghiêm vụ phá rừng vùng biên giới

(NLĐO) - UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm đối tượng phá rừng ở khu vực biên giới, và các đối tượng liên quan

Gia Lai yêu cầu xác minh, làm rõ vụ phá rừng tại xã Ia Púch

(NLĐO) - Sau khi nhận báo cáo từ cơ sở về vụ phá rừng tại xã Ia Púch, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai yêu cầu khẩn trương làm rõ

Vừa xảy ra vụ phá rừng phòng hộ ở Đắk Lắk

(NLĐO) – Kiểm tra vụ phá rừng phòng hộ, cơ quan chức năng còn phát hiện hàng chục cây bằng lăng, gỗ hương bị khoanh bầu, nghi chờ vận chuyển đi nơi khác trồng.

cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án vụ án hình sự khu vực biên giới rừng tự nhiên
