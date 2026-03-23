Khởi tố vụ học sinh đuổi chém nhau gây náo loạn ở Đà Lạt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Đình Kế (21 tuổi), T.K.V. (16 tuổi) và L.Đ.T. (16 tuổi), về tội "Gây rối trật tự công cộng".

T.K.V và L.Đ.T được cho tại ngoại phục vụ điều tra. Còn Trịnh Đình Kế, trước đó, ngày 13-3, đã bị bắt giữ khẩn cấp.



Trịnh Đình Kế tại cơ quan công an.

Công an đưa các thanh thiếu niên liên quan trong vụ việc đến đường Nhà Chung để thực nghiệm hiện trường.

Trong vụ việc này, là L. (13 tuổi) và D. (14 tuổi) – là 2 người trực tiếp cầm hung khí đánh nhau nhưng cơ quan chức năng miễn trách nhiệm hình sự do cả 2 chưa đủ tuổi.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn với D. trên mạng xã hội, L. rủ 3 người là T.K.V, L.Đ.T và Trịnh Đình Kế đi tìm D. để "nói chuyện".

Chiều 12-3, L. cùng 3 thanh thiếu niên trên đến đường Nhà Chung (phường Xuân Hương - Đà Lạt). Khi gặp D. đang đi bộ thì L. cầm mã tấu đuổi đánh. D. rút gậy 3 khúc thủ sẵn trong người ra chống trả. Để tiếp ứng cho L., T.K.V. dùng ly thủy tinh, mũ bảo hiểm ném về phía D. Vụ việc khiến khu vực náo loạn.

Hình ảnh các thanh thiếu niên dùng hung khí ẩu đả trên đường Nhà Chung do camera an ninh ghi lại.

Hậu quả, D. bị thương ở tay, phải nhập viện điều trị. Sau khi gây án, nhóm của L. lên xe máy Trịnh Đình Kế chờ sẵn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra và triệu tập các thanh thiếu niên liên quan.