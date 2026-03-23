Pháp luật

Khởi tố vụ học sinh đuổi chém nhau gây náo loạn ở Đà Lạt

Nhất Đăng

(NLĐO) - Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, một số học sinh dùng hung khí đuổi chém nhau gần cổng trường ở phường Xuân Hương – Đà Lạt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Đình Kế (21 tuổi), T.K.V. (16 tuổi) và L.Đ.T. (16 tuổi), về tội "Gây rối trật tự công cộng".

T.K.V và L.Đ.T được cho tại ngoại phục vụ điều tra. Còn Trịnh Đình Kế, trước đó, ngày 13-3, đã bị bắt giữ khẩn cấp.

Khởi tố vụ học sinh đuổi chém nhau gây náo loạn ở Đà Lạt - Ảnh 1.

Trịnh Đình Kế tại cơ quan công an.

Khởi tố vụ học sinh đuổi chém nhau gây náo loạn ở Đà Lạt - Ảnh 2.

Công an đưa các thanh thiếu niên liên quan trong vụ việc đến đường Nhà Chung để thực nghiệm hiện trường.

Trong vụ việc này, là L. (13 tuổi) và D. (14 tuổi) – là 2 người trực tiếp cầm hung khí đánh nhau nhưng cơ quan chức năng miễn trách nhiệm hình sự do cả 2 chưa đủ tuổi.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn với D. trên mạng xã hội, L. rủ 3 người là T.K.V, L.Đ.T và Trịnh Đình Kế đi tìm D. để "nói chuyện".

Chiều 12-3, L. cùng 3 thanh thiếu niên trên đến đường Nhà Chung (phường Xuân Hương - Đà Lạt). Khi gặp D. đang đi bộ thì L. cầm mã tấu đuổi đánh. D. rút gậy 3 khúc thủ sẵn trong người ra chống trả. Để tiếp ứng cho L., T.K.V. dùng ly thủy tinh, mũ bảo hiểm ném về phía D. Vụ việc khiến khu vực náo loạn.

Khởi tố vụ học sinh đuổi chém nhau gây náo loạn ở Đà Lạt - Ảnh 3.

Hình ảnh các thanh thiếu niên dùng hung khí ẩu đả trên đường Nhà Chung do camera an ninh ghi lại.

Hậu quả, D. bị thương ở tay, phải nhập viện điều trị. Sau khi gây án, nhóm của L. lên xe máy Trịnh Đình Kế chờ sẵn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra và triệu tập các thanh thiếu niên liên quan.

Khởi tố tội giết người đối với nam thanh niên "đại náo" Bến xe liên tỉnh Đà Lạt

(NLĐO) - Trần Văn Quốc là người điều khiển ô tô lao vào nhiều người ở cây xăng trước Bến xe liên tỉnh Đà Lạt khiến nhiều người bị thương.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn tài xế "đại náo" trước Bến xe liên tỉnh Đà Lạt

(NLĐO) - Khi lái ô tô tông nhiều người trước Bến xe liên tỉnh Đà Lạt, Trần Văn Quốc có nồng độ cồn ở mức 0,238mg/l khí thở, âm tính với ma túy.

Kinh hoàng nam thanh niên lao ô tô tông thẳng vào nhiều người sau cuộc ẩu đả ở Đà Lạt

(NLĐO) - Trong lúc xảy ra ẩu đả tại cây xăng trước Bến xe liên tỉnh Đà Lạt, Quốc lái ô tô lao vào cây xăng và tông trúng nhiều người.

Lâm Đồng Đà Lạt công an tỉnh Lâm Đồng học sinh đánh nhau phường Xuân Hương - Đà Lạt
