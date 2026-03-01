Lập biên bản xử phạt thanh niên trong clip chặn đầu taxi, gây cản trở giao thông

Ngày 1-3, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với đối tượng chặn đầu taxi trên đường Nguyễn Văn Linh.

Nam thanh niên chặn đầu taxi. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, ngày 26-2, người dân đăng tải trên mạng xã hội về việc 2 thanh niên điều khiển xe máy đã ngang nhiên chặn đầu taxi và thách thức. Vụ việc được được người dân sử dụng điện thoại ghi lại hình ảnh.

Tiếp nhận thông tin, Trạm CSGT Trảng Bàng phối hợp với Công an phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh đã mời 2 thanh niên này lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Võ Thành Ph. (SN 1995; ngụ phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh) khai nhận vào tối 25-2, Ph. điều khiển xe máy chở em ruột Võ Thành Đ. (SN 2003) lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh thì xảy ra va chạm nhẹ với 1 chiếc taxi đang chở hành khách.

Sau va chạm, do tài xế taxi không xin lỗi nên Ph. đã chạy xe máy vượt lên, chặn đầu taxi và thách thức nhưng chưa xảy ra xô xát.

Ph. cũng khai nhận vào thời gian trên không có sử dụng rượu bia hay chất kích thích gì, chỉ hành động bột phát và nhận ra sai phạm của mình.

Trạm CSGT Trảng Bàng lập biên bản đối với Ph. về hành vi để xe ở lòng đường gây cản trở giao thông, xe không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển, đồng thời tiến hành tạm giữ giấy phép lái xe của Ph. để thực hiện việc xử phạt theo quy định.