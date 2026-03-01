VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Thời sự
image

Lập biên bản xử phạt thanh niên trong clip chặn đầu taxi, gây cản trở giao thông

Hải Đường - Phúc Nguyên -

(NLĐO) - CSGT Tây Ninh tạm giữ giấy phép lái xe và lập biên bản nam thanh niên về hành vi để xe ở lòng đường gây cản trở giao thông, xe không gương chiếu hậu

Video liên quan

Phạt gần 2,3 tỉ đồng sau khi điện thoại của Cục trưởng CSGT nhận 50 phản ánh xe khách nhồi nhét

Phạt gần 2,3 tỉ đồng sau khi điện thoại của Cục trưởng CSGT nhận 50 phản ánh xe khách nhồi nhét

Xã hội 25/02/2026
Đề nghị truy tố tài xế tông CSGT ở Tây Ninh

Đề nghị truy tố tài xế tông CSGT ở Tây Ninh

Pháp luật 25/02/2026
Bắt tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn, tăng ga kéo theo CSGT khoảng 500 m

Bắt tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn, tăng ga kéo theo CSGT khoảng 500 m

Thời sự 24/02/2026

Ngày 1-3, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với đối tượng chặn đầu taxi trên đường Nguyễn Văn Linh.

CSGT Tây Ninh lập biên bản nam thanh niên chặn đầu taxi cản trở giao thông - Ảnh 1.

Nam thanh niên chặn đầu taxi. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, ngày 26-2, người dân đăng tải trên mạng xã hội về việc 2 thanh niên điều khiển xe máy đã ngang nhiên chặn đầu taxi và thách thức. Vụ việc được được người dân sử dụng điện thoại ghi lại hình ảnh.

Tiếp nhận thông tin, Trạm CSGT Trảng Bàng phối hợp với Công an phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh đã mời 2 thanh niên này lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Võ Thành Ph. (SN 1995; ngụ phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh) khai nhận vào tối 25-2, Ph. điều khiển xe máy chở em ruột Võ Thành Đ. (SN 2003) lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh thì xảy ra va chạm nhẹ với 1 chiếc taxi đang chở hành khách.

Sau va chạm, do tài xế taxi không xin lỗi nên Ph. đã chạy xe máy vượt lên, chặn đầu taxi và thách thức nhưng chưa xảy ra xô xát.

Ph. cũng khai nhận vào thời gian trên không có sử dụng rượu bia hay chất kích thích gì, chỉ hành động bột phát và nhận ra sai phạm của mình.

Trạm CSGT Trảng Bàng lập biên bản đối với Ph. về hành vi để xe ở lòng đường gây cản trở giao thông, xe không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển, đồng thời tiến hành tạm giữ giấy phép lái xe của Ph. để thực hiện việc xử phạt theo quy định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo