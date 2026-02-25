HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Đề nghị truy tố tài xế tông CSGT ở Tây Ninh

Hải Đường

(NLĐO) – Công an tỉnh Tây Ninh cho biết việc xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân

Ngày 25-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND khu vực 4 – Tây Ninh, đề nghị truy tố Nguyễn Võ Hoài Nhớ (SN 2005; ngụ xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Đề nghị truy tố tài xế tông CSGT ở Tây Ninh gây xôn xao dư luận - Ảnh 1.

Xe bán tải do Nguyễn Võ Hoài Nhớ điều khiển tông xe CSGT

Theo kết quả điều tra, khoảng 7 giờ ngày 23-11-2025, Nhớ điều khiển xe bán tải gắn biển số giả lưu thông trên đường Tỉnh 816 theo hướng từ Quốc lộ 1 đi Quốc lộ N2.

Clip ghi lại hình ảnh xe bán tải húc xe CSGT. Nguồn: MXH

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác thuộc Đội CSGT Đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện phương tiện do Nhớ điều khiển chạy quá tốc độ nên tiến hành đo tốc độ, ghi nhận vi phạm và ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, Nhớ không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy theo hướng Quốc lộ N2. Tổ công tác đã triển khai truy đuổi. Khi đến khu vực xã Bình Đức (tỉnh Tây Ninh), một cán bộ trong tổ công tác điều khiển mô tô đặc chủng vượt lên chặn đầu xe, yêu cầu Nhớ dừng lại.

Dù vậy, Nhớ vẫn không chấp hành mà điều khiển xe tông vào mô tô đặc chủng, làm phương tiện ngã xuống đường. Rất may, cán bộ CSGT không bị thương. Sau đó, Nhớ tiếp tục điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Vụ việc được camera gần đó ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội.

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết việc xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ nhằm góp phần răn đe, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đặc biệt trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông.

Vụ lái xe bán tải tông CSGT rồi bỏ trốn: Tạm giữ tài xế Nguyễn Võ Hoài Nhớ

Vụ lái xe bán tải tông CSGT rồi bỏ trốn: Tạm giữ tài xế Nguyễn Võ Hoài Nhớ

(NLĐO) - Công an Tây Ninh tiếp tục điều tra vụ tài xế lái ô tô bán tải chạy quá tốc độ và tông vào lực lượng CSGT.

Khởi tố đối tượng trong clip tông CSGT rồi bỏ chạy

(NLĐO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố đối tượng đi xe máy không chấp hành hiệu lệnh, tông CSGT rồi tăng ga bỏ chạy

Thanh niên tông CSGT rồi bỏ chạy bị khởi tố tội "Giết người"

(NLĐO) - Cơ quan công an xác định hành vi tông cán bộ CSGT của thanh niên là đặc biệt nguy hiểm, đủ yếu tố cấu thành tội "Giết người".

