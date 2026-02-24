Bắt tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn, tăng ga kéo theo CSGT khoảng 500 m

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bắt tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn, tăng ga kéo theo CSGT khoảng 500 m

Như Quỳnh

(NLĐO) - Vi phạm nồng độ cồn, khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, tài xế xe ô tô đã tăng ga kéo theo cán bộ CSGT khoảng 500 m.

Ngày 24-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Quyền (SN 2001, trú tại thôn Yên Thịnh, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi chống người thi hành công vụ theo khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Bắt tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn, tăng ga kéo theo CSGT khoảng 500 m - Ảnh 1.

Nguyễn Tuấn Quyền tại cơ quan công an. Ảnh: C.An

Trước đó, vào tối 19-2, Tổ CSGT Hàm Yên thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang trong khi làm nhiệm vụ tại thôn Tân Bắc, xã Hàm Yên đã ra hiệu lệnh dừng xe đối với ô tô BKS 29N-1925 để kiểm tra nồng độ cồn.

Trong quá trình làm việc, đối tượng bất ngờ giữ tay cán bộ CSGT làm nhiệm vụ, kéo kính chắn gió và tăng ga bỏ chạy, khiến cán bộ bị kẹt tay, phải chạy theo và bám vào xe. Sau khi di chuyển khoảng 500 m, đối tượng buông tay, hạ kính chắn gió làm cán bộ CSGT ngã xuống đường, bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Video ghi lại diễn biến của vụ việc

Kết quả xác minh xác định nồng độ cồn của Nguyễn Tuấn Quyền là 0,21 mg/l khí thở. 

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Truy tìm tài xế ô tô bán tải tông CSGT rồi bỏ trốn

(NLĐO) – Sau khi bị CSGT truy đuổi thì tài xế lái ô tô bán tải vào một đoạn đường vắng rồi bỏ lại xe trước khi rời đi

CLIP: Thanh niên đi xe máy tông CSGT rồi bỏ chạy

(NLĐO)- Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đang làm rõ vụ việc một người đi xe máy không chấp hành hiệu lệnh, tông CSGT rồi tăng ga bỏ chạy

Tạm giữ hình sự người đàn ông chở vợ đi ngược chiều, tông CSGT rồi bỏ chạy

(NLĐO)- Đi xe máy chạy ngược chiều, chở theo vợ ngồi sau, khi lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe, Thịnh không chấp hành mà tông vào CSGT để bỏ chạy

chống người thi hành công vụ nồng độ cồn Xe ô tô thi hành công vụ vi phạm nồng độ cồn đi cấp cứu kiểm tra nồng độ cồn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo