Bắt tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn, tăng ga kéo theo CSGT khoảng 500 m

Ngày 24-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Quyền (SN 2001, trú tại thôn Yên Thịnh, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi chống người thi hành công vụ theo khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Tuấn Quyền tại cơ quan công an. Ảnh: C.An

Trước đó, vào tối 19-2, Tổ CSGT Hàm Yên thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang trong khi làm nhiệm vụ tại thôn Tân Bắc, xã Hàm Yên đã ra hiệu lệnh dừng xe đối với ô tô BKS 29N-1925 để kiểm tra nồng độ cồn.

Trong quá trình làm việc, đối tượng bất ngờ giữ tay cán bộ CSGT làm nhiệm vụ, kéo kính chắn gió và tăng ga bỏ chạy, khiến cán bộ bị kẹt tay, phải chạy theo và bám vào xe. Sau khi di chuyển khoảng 500 m, đối tượng buông tay, hạ kính chắn gió làm cán bộ CSGT ngã xuống đường, bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Video ghi lại diễn biến của vụ việc

Kết quả xác minh xác định nồng độ cồn của Nguyễn Tuấn Quyền là 0,21 mg/l khí thở.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.