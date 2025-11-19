Loạt xe "vượt ẩu" được người dân Đồng Nai ghi lại: Đã xử lý nặng!

Ngày 19-11, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) đã mời tài xế Đ.V.N. (50 tuổi, ngụ phường Bình Long) lên làm việc để xác minh clip vi phạm giao thông.

CLIP người dân ghi lại nhiều xe, xe buýt "vượt ẩu" bị xử lý

Trước đó, fanpage Phòng CSGT nhận được clip của người dân ghi lại cảnh một xe ô tô con biển số 93H-066... lưu thông tại Km75 Quốc lộ 13 (phường Chơn Thành) vượt bên phải, đi sai làn đường.

Vào cuộc xác minh, Đội CSGT đường bộ số 3 đã nhanh chóng xác định người điều khiển phương tiện là tài xế Đ.V.N.

Tại buổi làm việc, ông N. thừa nhận hành vi điều khiển xe sai làn vào chiều 1-11 và cam kết sẽ không tái phạm

Trên cơ sở xác minh, Đội CSGT đường bộ số 3 đã lập biên bản xử phạt tài xế Đ.V.N. về hành vi đi không đúng làn đường quy định, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Tương tự, Trạm CSGT Suối Tre vừa lập biên bản xử phạt hành chính tài xế B.V.S. (46 tuổi, ngụ Đồng Nai) vì chuyển làn liên tục mà không bật tín hiệu, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác

Theo clip người dân ghi lại, phản ánh cảnh xe đầu kéo biển số 60C-115... di chuyển trên Quốc lộ 1A (xã Dầu Giây) chuyển làn nhiều lần nhưng không bật đèn tín hiệu, khiến các phương tiện phía sau phải giảm tốc độ đột ngột để tránh va chạm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm CSGT Suối Tre mời tài xế lên làm việc. Tại cơ quan chức năng, tài xế thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và bị xử phạt.

Tài xế xe buýt "vượt ẩu" đã bị công ty tạm đình chỉ

Mấy ngày gần đây, cộng đồng mạng bức xúc về sự việc xe buýt 60B - 056... (tuyến số 2) lưu thông trên tuyến Quốc lộ 51, từ TP Biên Hòa (cũ) về hướng huyện Nhơn Trạch (cũ), tỉnh Đồng Nai đã có hành vi lấn làn xe gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Cụ thể, vào lúc 10 giờ sáng ngày 15-11, tài xế lái xe buýt biển số 60B - 056... đã chuyển từ làn đường số 2 qua làn đường số 1 với tốc độ nhanh, không đúng quy định, tạt đầu xe ô tô đang lưu thông cùng chiều, suýt gây ra tai nạn giao thông.

Phía Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu đơn vị liên quan xác minh giải trình sự việc nói trên. Tài xế lái xe buýt được xác định là Ng. Th. Đ. (SN 1981), có giấy phép lái xe hạng E.

Tài xế Đ. đã bị công ty đình chỉ hoạt động và cắt 100% tiền thưởng an toàn tháng 11-2025. Phía công ty cũng cam kết quản lý chặt chẽ đội ngũ lái xe không để xảy ra các trường hợp tương tự.