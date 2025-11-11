Camera an ninh tố cáo kẻ giật dây chuyền trên đường phố TP HCM

Ngày 10-11, Công an xã Đông Thạnh (TP HCM) cho biết đã bắt giữ Trương Quốc Lâm (SN 1991) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, 7-11, Công an xã Đông Thạnh nhận được trình báo của chị Trần Thị Kiều (SN 2003) về việc chị bị giật dây chuyền vàng. Theo trình báo, sáng 7-11, chị đang đi bộ trước tiệm tạp hoá ở ấp 84, xã Đông Thạnh (TP HCM) thì bị một thanh niên chạy xe tay ga giật dây chuyền vàng 1,6 chỉ.

Thanh niên ở TP HCM bị bắt sau khi giật dây chuyền

Lúc đó, sợi dây chuyền bị đứt ra và rơi lại tại hiện trường nên chị Kiều nhặt lại được, chị Kiều hoảng sợ nên đã nhờ người nhà đưa đến công an xã trinh báo.

Ngay sau đó, Công an xã Đông Thạnh vào cuộc xác minh, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh trên các tuyến đường.

Công an xã định đối tượng tẩu thoát với tốc độ rất nhanh, di chuyển qua nhiều tuyến đường khiến cho quá trình truy xét gặp nhiều khó khăn.

Chỉ trong vòng chưa đến 7 giờ đồng hồ, Công an xã Đông Thạnh đã phối hợp với Công an phường Tân Thới Hiệp bắt giữ được Trương Quốc Lâm khi đối tượng đang lẫn trốn tại nhà trọ thuộc phường Tân Thới Hiệp, TP HCM.

Tại Cơ quan điều tra, Lâm đã khai nhận hanh vi phạm tội. Đáng chú ý, Trương Quốc Lâm đã có 2 tiền án về tội "Cướp giật tài sản" và vừa được đặc xá ngày 1-9.



