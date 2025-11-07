HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Người dân phản ánh tới Trưởng phòng CSGT, tài xế xe buýt bị xử lý

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Từ tin báo của người dân, tài xế xe buýt đón, trả khách sai quy định bị xử lý

Ngày 7-11, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản xử phạt tài xế P.N.N. (40 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) về hành vi điều khiển xe buýt đón, trả khách không đúng nơi quy định.

Hình ảnh do người dân ghi lại sự việc

Trước đó, qua zalo Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai nhận được phản ánh của người dân gửi kèm clip về việc xe buýt mang biển số 51B-414... bất ngờ tấp vào lề đường để đón, trả khách trên Quốc lộ 20, qua xã Thống Nhất.

Sự việc khiến nhiều người đi xe máy phải phanh gấp để tránh va chạm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Tài xế xe buýt bị xử phạt vì đón trả khách sai quy định trên Quốc lộ 20 - Ảnh 1.

Cảnh sát giao thông lập biên bản

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 2 nhanh chóng xác minh và tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Tại cơ quan chức năng, tài xế P.N.N. đã thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ Điểm d, Khoản 5, Điều 30 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt đối với tài xế P.N.N. và tạm giữ 1 giấy phép lái xe theo quy định.

