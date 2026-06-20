Lưu ý cần biết khi di chuyển tuyến quốc lộ 1 đoạn qua Nhà thờ Tắc Sậy

Ngày 20-6, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, Công an tỉnh Cà Mau đã có thông báo về việc phân luồng giao thông khu vực Nhà thờ Tắc Sậy ở ấp 2, xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau.

Rất đông người dân và du khách đến Nhà thờ Tắc Sậy để hành hương và dâng hương Cha Diệp

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về đảm bảo tổ chức lễ tuyên Phong chân phước cho Linh mục Phaxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, Công an tỉnh Cà Mau thông báo phân luồng, điều tiết giao thông áp dụng tuyến Quốc lộ 1 đi qua khu vực Nhà thờ Tắc Sậy.

Cụ thể, từ 13 giờ ngày 1-7 đến 4 giờ ngày 2-7, hạn chế lưu thông đối với tất cả phương tiện trên tuyến Quốc lộ 1 đi qua khu vực Nhà thờ Tắc Sậy. Từ 4 giờ đến 17 giờ ngày 2-7, dừng lưu thông đối với tất cả phương tiện trên tuyến Quốc lộ 1 đi qua khu vực Nhà thờ Tắc Sậy (trừ xe ưu tiên; xe làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự).

Công an tỉnh Cà Mau đề nghị người điều khiển phương tiện giao thông di chuyển qua khu vực trên cần lựa chọn lộ trình thay thế phù hợp; chấp hành hướng dẫn, điều tiết giao thông của lực lượng chức năng; giảm tốc độ, bảo đảm an toàn khi lưu thông qua các khu vực lân cận.

Đồng thời, đưa ra những lưu ý quan trọng đối với người điều khiển phương tiện giao thông trong khoảng thời gian trên.

Hướng Bạc Liêu – Cà Mau, xe khách từ 29 chỗ ngồi trở lên, xe tải trên 5 tấn, xe container: tuyến Quốc lộ 1, qua cầu số 2 (ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ) đi tiếp đến chốt đèn tính hiệu giao thông thì rẽ phải và đi thẳng đến tuyến quản lộ Phụng Hiệp.

Xe đạp, xe môtô, xe gắn máy, xe khách từ 29 chỗ ngồi trở xuống, xe tải dưới 5 tấn, di chuyển tuyến Quốc lộ 1 đến cầu Trần Văn Sớm (phường Giá Rai) thì rẽ phải đi thẳng hướng cầu Phó Sinh ra tuyến Quản lộ Phụng Hiệp…

Hướng Cà Mau – Bạc Liêu, xe khách từ 16 chỗ ngồi trở lên, xe tải trên 5 tấn, xe container: di chuyển đường 3/2 thuộc phường Tân Thành để ra tuyến quản lộ Phụng Hiệp.

Xe đạp, xe môtô, xe gắn máy, xe khách từ 16 chỗ ngồi trở xuống, xe tải dưới 5 tấn đi tuyến Quốc lộ 1 đến Khúc Tréo rẽ trái (phía Công ty Bạch Linh) đi thẳng ra tuyến quản lộ Phụng Hiệp…

Nhà thờ Tắc Sậy là một trong những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tại tỉnh Cà Mau. Hằng năm, nơi đây đón hơn 100.000 lượt du khách. Theo thông báo của Tòa Giám Mục Cần Thơ về việc lễ Phong chân phước cho Tôi tớ Chúa – Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, thánh lễ sẽ được tổ chức vào ngày 2-7 tại trung tâm hành hương Tắc Sậy.







