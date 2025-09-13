HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đồng Nai hỗ trợ 45 tỉ đồng xây nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Tỉnh Đồng Nai trao 45 tỉ đồng hỗ trợ Quảng Trị xây nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, tưởng nhớ công lao mở cõi phương Nam của vị danh tướng.

Đồng Nai hỗ trợ 45 tỉ đồng xây nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh- Ảnh 1.

Tỉnh Đồng Nai hỗ trợ kinh phí 45 tỉ đồng để xây dựng nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Ngày 13-9, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, làm việc với Tỉnh ủy Quảng Trị, trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội và trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Tiếp đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang bày tỏ trân trọng cảm ơn tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai, đặc biệt là nguồn kinh phí hỗ trợ công trình tưởng niệm Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh - vị danh tướng có công mở mang bờ cõi phương Nam, trong đó có Đồng Nai và TP HCM ngày nay.

Ông Lê Ngọc Quang cho biết Quảng Trị là mảnh đất địa linh nhân kiệt, từng chịu nhiều mất mát, đau thương trong chiến tranh. Tuy nhiên, vượt qua khó khăn, với sự đồng lòng và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tỉnh đã từng bước gặt hái nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đồng Nai hỗ trợ 45 tỉ đồng xây nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh- Ảnh 2.

Các đại biểu tỉnh Đồng Nai và tỉnh Quảng Trị chụp ảnh lưu niệm

Trong nhiệm kỳ mới, Quảng Trị sẽ nỗ lực trở thành trung tâm năng lượng và trung tâm du lịch mới của khu vực và cả nước. Để đạt được những mục tiêu này, bên cạnh sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, tỉnh rất trân trọng sự đồng hành, hỗ trợ của các địa phương, trong đó có Đồng Nai, đồng thời mong muốn học hỏi những kinh nghiệm quý giá của Đồng Nai trong thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn bày tỏ xúc động khi đến thăm và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các "địa chỉ đỏ" trên địa bàn Quảng Trị. 

Ông Vũ Hồng Văn cũng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển vượt bậc của tỉnh Quảng Trị, nơi từ đau thương chiến tranh, nhờ sự đoàn kết và nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Quảng Trị đã từng bước gặt hái nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đồng thời, tin rằng với sự đoàn kết và nỗ lực của nhân dân, Quảng Trị sẽ đạt được nhiều thành tựu trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã trao hỗ trợ cho Quảng Trị 45 tỉ đồng để xây dựng nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, nhằm tôn vinh công lao vị danh tướng trong công cuộc mở cõi phương Nam.

Nguyễn Hữu Cảnh – vị tướng mở cõi phương Nam

Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1650 - 1700), quê ở xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình (cũ), là con thứ ba của danh tướng Nguyễn Hữu Dật. Ông làm quan dưới thời chúa Nguyễn Phúc Tần, Nguyễn Phúc Trăn, Nguyễn Phúc Chu. Ông mất và an táng tại Cù Lao Phố cạnh dinh Trấn Biên, Đồng Nai.

Đến năm 1802, di hài của Nguyễn Hữu Cảnh được hậu duệ đưa về an táng tại xã Trường Thủy, Lệ Thuỷ, Quảng Bình (cũ).

Ông có công mở mang bờ cõi phương Nam, lập trấn Biên Hòa, đặt nền móng cho Sài Gòn - Gia Định và các tỉnh phía Nam. Được nhân dân tôn kính, nhiều nơi lập đền thờ tưởng nhớ công lao khai hoang, lập ấp của ông.


Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn viếng thăm Thành Cổ Quảng Trị

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn viếng thăm Thành Cổ Quảng Trị

(NLĐO) - Trong không khí trang nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai - đã dâng hương tại Thành Cổ Quảng Trị, tri ân những chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do.

Hai cựu cán bộ Tỉnh đoàn Quảng Trị khiếu nại "đòi" chia đất tập thể hơn 430m²

(NLĐO) - Tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị giải quyết dứt điểm kiến nghị của 2 công dân về quyền sử dụng khu đất tập thể từng cấp cho Tỉnh đoàn Quảng Bình (cũ).

Cách "hái ra tiền" của một vùng quê ở Quảng Trị

(NLĐO) - Thay vì đốt rơm sau khi gặt, nhiều nông dân ở xã Lệ Thủy, Quảng Trị đã tận thu rơm rạ, bán ra thị trường và thu về hàng triệu đồng mỗi vụ lúa.

