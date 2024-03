Mì gõ 0 đồng: “Của cho đi rất đặc biệt”

Nhóm thiện nguyện này do anh Trần Thanh Long (ngụ quận 7, TP HCM) quản lý, anh cho biết nhóm có 2 món 0 đồng cho bà con đó là mì gõ chay và bánh mì chảo chay.

Nhóm sẽ phục vụ vào 19 giờ tối thứ 6 và thứ 7 mỗi tuần lần lượt tại hai địa điểm là vòng xoay đoạn Cống Quỳnh (quận 1) và vòng xoay đoạn Nguyễn Chí Thanh (quận 10).

“Một đêm như vậy phục vụ hơn 350 phần, thời gian không được dài, bà con chỉ tập trung 1 - 2 tiếng, sau 22 giờ 30 phút không còn nhiều. Lúc nào còn bà con đến dùng thì mình sẽ phục vụ thêm, có khi hết đồ ăn mà vẫn còn bà con thì mình sẽ đi mua thêm”- Anh Trần Thanh Long cho biết.

Hoạt động này chỉ mới duy trì được vài tháng nhưng nhận được rất nhiều sự ủng hộ của cộng đồng, anh Long khẳng định: "Đối với tôi, của cho đi rất đặc biệt. Mặc dù tôi rất bận rộn làm trưởng nhóm nhưng vẫn lựa chọn kĩ càng, chọn nơi an toàn để bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm. Tôi thậm chí còn ăn cả thức ăn thừa bà con để lại. Nên đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm là tuyệt đối".

Anh Long cho hay kinh phí hoạt động đều nhờ cộng đồng trong và ngoài nước hỗ trợ. Mọi người tham gia cũng phát tâm hỗ trợ mì, trứng… “Trong tương lai mong cộng đồng, nhà hảo tâm hỗ trợ để phát triển dài lâu, trong tương lai mở thêm được nhiều điểm để phục vụ được nhiều bà con hơn” – người đàn ông 43 tuổi bộc bạch thêm.

Từ 19 giờ, những người lao động khó khăn xếp hàng vòng trong vòng ngoài đợi tô mì gõ chay 0 đồng ấm lòng sau một ngày dài mưu sinh.

Người phụ nữ U40 bế đứa con nhỏ vài tháng tuổi trên tay, phấn khởi ngồi chờ thưởng thức bữa ăn thứ 2 trong ngày. “Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, ban ngày tôi ăn đồ từ thiện ở Ngô Gia Tự, tối thì ở đây, trưa chỉ về nhà uống nước, không có gì để ăn. Ba bé cũng đi làm vất vả, tiền lương chỉ đủ lo tiền học, tiền sữa cho các bé. Có được bữa ăn vậy quý lắm, không có lãng phí. Có người có đồ ăn chê lên chê xuống, tôi không chê gì hết” - người phụ nữ chia sẻ.