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Mời độc giả đón đọc Mega story "ĐIỀU CÒN LẠI - 51 năm Báo Người Lao Động"

Phương Nhung - Duy Phú - Hải Yến -

(NLĐO) - Mega story "ĐIỀU CÒN LẠI - 51 năm Báo Người Lao Động" sẽ được đăng tải trên Báo Người Lao Động điện tử và các nền tảng mạng xã hội vào sáng mai, 30-6.

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